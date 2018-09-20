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扣除額稅改暫緩 財部：擔心綜所稅稅基太脆弱

發稿時間：2018/09/20 18:46

最新更新：2018/09/20 18:46

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）財政部原打算推動扣除額稅改，但試算後發現，所得稅制優化方案上路後，免稅扣除額高達76%；財政部次長吳自心表示，不希望綜所稅稅基變得太過脆弱，因而決定放緩稅改腳步。

財政部今年初推動所得稅制優化方案，然而財政部長蘇建榮近期重新檢視所得稅法修正案，試算後發現因為4大扣除額調整，導致免稅額與扣除額占綜所稅總額的比率高達76%

據2016年綜所稅申報資料，申報所得總額約新台幣5.8兆元，涵蓋免稅額及扣除額的總扣除額達3.6兆元，占綜合所得總額62%；簡單來說，100元的申報所得總額中，有62元可以扣免，只有38元會拿來課稅。

官員私下形容，原來的62%「已經是社會容忍極限」，然而所得稅制優化方案上路後，免稅額加扣除額占綜所稅的比率高達76%，也就是真正可以課稅的部分，只剩下24%，對財政健全造成極大挑戰。

財政部政務次長吳自心今天向媒體說明，今年初稅改很大一個目的是促進投資，藉此擴大稅基，不過企業進行投資需要長時間規劃，預估稅改的政策效果最快也要明後年才顯現，財政部才會希望觀察一段時間，視政策效果通盤檢討後再做決策。

吳自心也透露，部長看到76%這個數字非常憂心，因為綜所稅稅基若只有24%，綜所稅會變得非常脆弱，而在脆弱的稅制之下，部長非常憂慮未來要如何支應長照需求，以及高齡化社會增加的支出。

財政部今年初推出稅改後，原打算接力推動扣除額稅改，如今卻踩煞車，讓人有「許規蘇不隨」的觀感；不過吳自心表示，考慮到2、3年後的財政發展狀況，部長選擇承擔並提出這樣的建議，作為幕僚，部長這樣的作法是負責任的，也希望能夠取得社會各界的支持。（編輯：黃國倫）1070920

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