遭信評降評 中信金：未反映實際資本水準

（中央社記者田裕斌台北20日電）惠譽信評日前調降中信金控信用評等，中信金今天發表聲明表示遺憾，並質疑匯率定義的資本範疇僅限普通股，無法真實反映實際的資本水準。



惠譽日前將中信金外幣發行人違約評等由A-調降至BBB+、國內評等由AA（twn）調降至AA-（twn-），同時將子公司台灣人壽以及中信證券評等調降一級。



中信金表示，截至6月底止，金控資本適足率（CAR）123.7%，高於法定規範100%，雙重槓桿比率118.2%，亦低於法定上限的125%，並無財務彈性下降疑慮，惠譽定義的資本範疇僅僅考量普通股權益，未納入具股息分派自主裁量權及非累積條件的特別股，脫離包括主管機關、國際巴塞爾資本協定三（BASEL III）以及國際信評機構包括S&P Global Ratings、穆迪（Moody’s）等國際主流規範，無法真實反映中信金實際的資本水準。



中信金指出，子公司中國信託商銀合併資本適足率達14.1%，普通股資本適足率為11.5%，第一類資本比率12.7%，資本水準十分強健，台壽風險資本適足率（RBC）320%，更遠高於主管機關規範的200%。



中信金表示，在符合金融監督管理委員會推動「金金併」非合意併購「經營能力佳、資本充實、國際布局、企業社會責任」4大條件的5大金控之一，經營實力獲得主管機關肯定，未來仍將持續致力於推動符合主管機關以及國際巴塞爾資本協定三規範的資本規劃，維持金控及子公司穩健的資本適足性。（編輯：蘇志宗）1070920