5年寬鬆仍拉抬不了通膨 日銀苦陷困境

（中央社東京20日綜合外電報導）為刺激經濟和擺脫有害的通貨緊縮，日本中央銀行日本銀行（BOJ）2013年開始採取大規模貨幣寬鬆措施。但5年下來，日本通貨膨脹率依舊低落，日本銀行似乎已令自身陷入困境。



當年日本銀行新任總裁黑田東彥為沉悶的央行注入新鮮活力。外界也樂觀看待他的「火箭筒」式貨幣政策，認為這或許能協助日本擊敗殺傷力強的通貨緊縮。



日本銀行前審議委員白井早由里欣然回憶，當時是「令人十分振奮的時刻」，「總體而言，許多人讚美這個大規模貨幣寬鬆措施，市場反應正面。所以我想我真的很幸運，有過那段相當美好的經驗」。



通貨緊縮會對國家經濟構成危險，因為消費者會預期物價下跌而延遲購物，進而傷害消費市場，導致國家經濟停滯不前。



黑田東彥當時以日本首相安倍晉三和他的「安倍經濟學」為後盾，透過收購公債和企業債券等資產，初步為日本經濟注入一年60至70兆日圓資金活水，隨後擴大至一年買進80兆日圓（約新台幣21.6兆元）資產。



這項措施的構想，是讓銀行體系充滿低成本資金，盼銀行業會將資金轉為提供給消費者的低利貸款，以鼓勵民眾消費，進而提振經濟。白井早由里表示：「我們獲得了一些成果，成功令日圓貶值和企業獲利成長。」



然而，日本通貨膨脹率仍頑拒朝日本銀行設定的2%目標攀升，日本經濟成長也依舊遲緩，日本銀行則困在中立政策立場，數年未做出重大政策改變。日本銀行19日一如預期維持貨幣政策不變，並承諾將利率「長期」保持在超低水準。



牛津經濟公司（Oxford Economics）日本部門主管長井滋人（Shigeto Nagai）指出，日本銀行處於「僵局」，「他們不能緊縮，也不能再寬鬆。他們必須維持現有貨幣政策，但通膨卻不會升溫」。



長井滋人表示，通膨率低落是日本的結構性問題，因為人口老化。他說：「日本高齡人口掌握國家大部分儲蓄，但他們花費不多。較年輕世代有較多購物和消費欲望，但他們的薪資卻不夠高。」



長井滋人認為，日本通膨率達到央行目標「希望渺茫」，甚至到了2021年亦然。



白井早由里則說，黑田東彥的錯誤，是在2016年推出負存款利率政策，也就是向銀行業存放在日本銀行的資金收取費用。



她表示：「這某種程度上破壞信任，銀行業吃驚，他們沒有心理準備。這對消費者的效果也非常負面，我認為這是場災難。」



分析家指出，如今包括歐洲中央銀行（ECB）和美國聯邦準備理事會（Fed）等全球其他央行，都已開始緊縮貨幣政策，日銀正面臨非常棘手的處境。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070920