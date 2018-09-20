談保險法修法 顧立雄：上任以來最難的修法

（中央社記者邱柏勝台北20日電）金管會主委顧立雄表示，翻修保險法是他上任以來「最難的一次修法」，不僅他個人「溫故知新」相關法規，也數度與產學界溝通，未來還得開公聽會、進行法規預告，估趕不上本會期送立法院。



顧立雄今天在中秋節媒體茶會中表示，保險法修法是他擔任金管會主委以來「最難的一次修法」，為此他特別「溫故知新」保險法，「從理論到實務，從業者到學者」，過程中不斷溝通和討論，也要求幕僚對外要有完整新聞稿說明。



這次保險法修法中的重點，就是針對團體保險的適法性進行修正。團體保險多年來違反保險法對於要保人或被保險人需有「保險利益」的規定，所謂保險利益，指的是要保人對保險標的有某種程度利害關係，例如民眾為自己投保醫療險，是為了保障自身利益；父母為小孩投保重大傷病險，也是為了保障自身及子女的利益。



然而，團體保險由公司團體為員工投保，但公司與員工之間並無所謂的保險利益。而現行保險法第16條說明「要保人對於生命或身體，有保險利益」，並於第17條明定「要保人或被保險人，對保險標的物無保險利益者，保險契約失其效力」。



因此，從法律層面來看，團體保險不符保險法規定，若保戶主張保險契約自始無效，保險公司就必須退還保費。為此，金管會在這次保險法修正中，將增列團體保險不適用保險利益規定。



另外，團體保險要保人為公司負責人，但公司負責人不可能知道每名員工的健康問題，為避免員工帶病投保，保險法第64條也增列要保人為被保險人買團體保險時，被保險人需負健康告知義務。



除此之外，顧立雄還說，對於複保險問題要怎麼解決，這部分也有很多學者表示意見，另外像是保險契約是否要求親簽，以及保險契約是等保險費支付後才生效、還是投保意思表達就生效等，都是很基本的問題，會等到定案後再對外做完整說明。



他強調，保險法這次修的是基本大法，預告期不可能少於60天，且還得先開公聽會再預告，之後再送行政院，因此應該趕不上立法院這會期修法。（編輯：林沂鋒）1070920