美股創新高 關注蘋概股是否獲青睞

（中央社記者張建中台北21日電）美股大漲，道瓊工業指數與標準普爾500指數同創收盤新高，蘋果(Apple) iPhone XS系列今天開賣，預料蘋果概念股將成為盤面焦點。



在投資人積極買進拉抬下，道瓊工業指數終場大漲251.22點，漲幅0.95%，收在26656.98點；標準普爾500指數漲22.8點，漲幅0.79%，收在2930.75點，同創收盤新高紀錄；那斯達克指數漲78.19點，漲幅0.98%，收在8028.23點。



國內外產業訊息方面，蘋果新手機iPhone XS、iPhone XS Max今天開賣，電信、通路與網購業者紛紛祭出優惠搶市，包括送福袋、購物禮券、刷卡現金回饋，有業者備上千支現貨，也有業者主打台北市最快6小時送達。



隨著蘋果iPhone新機開賣效益逐步顯現，8月外銷訂單資訊通信與電子產品分別年增10%及9.6%，整體外銷訂單金額達436.8億美元，創下歷年同期新高。



歐系外資認為，iPhone XS系列售價高於預期，恐推升舊機種及入門款iPhone XR需求，對股王大立光(3008)將較不利，將大立光目標價下修到新台幣5100元。



大立光表示，有些客戶需求確實比原先預期弱，目前看來9月營收不排除可能比8月差，但仍需再觀察。



台塑化第4季開工率將達100%，營運展望樂觀，20日股價一度創下140元歷史高價，市值達1.33兆元，超越鴻海，躍居台股市值第2大。（編輯：張均懋）1070921