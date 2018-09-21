iPhone XS開賣 他排隊91小時搶中華電頭香

蘋果iPhoneXS系列21日在台開賣，搶得中華電信頭香的民眾Mike在4天前就來，一口氣抱走iPhoneXSMax512GB、AppleWatch、AirPods等中華電加碼禮。中央社記者江明晏攝107年9月21日

（中央社記者江明晏台北21日電）蘋果iPhone XS系列今天在台開賣，5大電信優惠尬場，吸引上百名果粉排隊，搶得中華電信頭香的民眾Mike 4天前就來，備妥行動電源、換洗衣物抗戰91小時。



蘋果iPhone XS系列今天在台開賣，除了蘋果專賣店外，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等5大電信業者與各蘋果經銷通路業者將全力備戰。



為吸引果粉換機潮，今年電信與通路業者花招百出，送福袋、購物金、刷卡現金回饋，抽10萬好禮等，優惠尬場的激烈程度更勝往年。台灣仍有逾6成的消費者選擇與電信業者綁約購機，iPhone XS在台銷售，預料電信通路仍是最主要戰場。



電信三雄並列的信義威秀門市湧現排隊人龍，現場約有上百名果粉等待上午8時舉行的開賣儀式。



搶得中華電信頭香的果粉Mike，年紀40多歲，從事自由業，在9月17日下午1時就到場排隊，展開91小時的長期抗戰，他表示，帶了換洗衣服替換、10多顆行動電源備戰。



他從iPhone 4就開始用蘋果手機，第2台是iPhone 6 plus，雖然覺得價錢很貴，但認為值得試試，打算入手iPhone XS Max 256GB 金色版，單機原價新台幣4萬5500元，綁約資費後，購機價約在2、3萬元左右。



他認為，搶得頭香001別具意義，也開玩笑地說，如果4天前到發現不是第一名會轉頭就走；按照往例，中華電頭香禮會多送一支iPhone新機。



台灣大哥大今天邀請亞運金牌郭婞淳現身站台，為開賣現場炒熱話題與人氣。



搶得台灣大門市第一位的民眾是資深果粉陳小姐，從iPhone 4開始，她連續9年都在開賣首日買新機，目前手上在用的手機就是iPhone X，不會覺得價格變貴。



而遠傳電信頭香的果粉邱姓研究生與朋友接力自19日下午2時開始排隊，迄今約40個小時，邱姓研究生自備書本打發時間，過去他都是使用0元機，一直以來都覺得iPhone很貴，這次決定出手，預計購入iPhone XS Max 256GB銀色，也瞄準遠傳的頭香禮「iPhone XR 64GB手機」。（編輯：鄭雪文）1070921





iPhoneXS21日開賣，搶得台灣大門市第一位的民眾是資深果粉陳小姐，從iPhone4開始，她連續9年都在開賣首日買新機。中央社記者江明晏攝107年9月21日

蘋果新手機iPhoneXS系列21日開賣，AppleStore台北101直營店展示6.5吋iPhoneXSMax（左）、5.8吋iPhoneXS。中央社記者吳家豪攝107年9月21日









