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iPhone XS到手了 資深果粉最愛這3項功能

發稿時間：2018/09/21 09:17

最新更新：2018/09/21 09:59

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蘋果新手機iPhoneXS系列21日開賣，29歲的全先生搶得AppleStore台北101直營店頭香，購買型號是64GB金色iPhoneXSMax。中央社記者吳家豪攝107年9月21日蘋果新手機iPhoneXS系列21日開賣，29歲的全先生搶得AppleStore台北101直營店頭香，購買型號是64GB金色iPhoneXSMax。中央社記者吳家豪攝107年9月21日

（中央社記者吳家豪台北21日電）蘋果新手機iPhone XS系列今天開賣，29歲的全先生搶得Apple Store台北101直營店頭香，型號是64GB金色iPhone XS Max，最喜歡的新功能包括A12仿生晶片、相機、螢幕解析度。

擁有7年果粉資歷的全先生說，今天是他第一次到Apple直營店參加iPhone首賣，他習慣購買空機，因Apple直營店採取事前預約方式，他在早上約7時10分到場發現自己搶到頭香。

全先生今天花費不到10分鐘就完成取機，入手的iPhone XS Max是他的第3支iPhone，先前曾用過iPhone6S Plus、iPhone 5。

從事運輸業的全先生透露，以往都選擇S型號的iPhone，因為優化程度較佳，這次新機最喜歡的功能包括A12仿生晶片，入手後希望測試流暢度，另外也很期待相機功能和螢幕解析度帶來的體驗。

至於為何選擇64GB容量，全先生表示，自己拍照需求不大，加上平常看影片都以串流影音為主，64GB的儲存空間應該夠用。

蘋果今年發表3款新iPhone，根據蘋果台灣官網指出，最便宜的iPhone XR 64GB規格是2萬6900元，最貴為6.5吋512GB版iPhone XS Max 5萬2900元，刷新iPhone高價紀錄。5.8吋的iPhone XS售價3萬5900元起，6.5吋的iPhone XS Max售價3萬9900元起。（編輯：鄭雪文）1070921

AppleStore台北101直營店21日開賣iPhoneXS系列新機，共有64GB、256GB、512GB三種容量。5.8吋iPhoneXS售價3萬5900元起，6.5吋iPhoneXSMax售價3萬9900元起。中央社記者吳家豪攝107年9月21日AppleStore台北101直營店21日開賣iPhoneXS系列新機，共有64GB、256GB、512GB三種容量。5.8吋iPhoneXS售價3萬5900元起，6.5吋iPhoneXSMax售價3萬9900元起。中央社記者吳家豪攝107年9月21日
蘋果新手機iPhoneXS系列21日開賣，AppleStore台北101直營店的店員列隊為來店取貨的果粉歡呼。中央社記者吳家豪攝107年9月21日蘋果新手機iPhoneXS系列21日開賣，AppleStore台北101直營店的店員列隊為來店取貨的果粉歡呼。中央社記者吳家豪攝107年9月21日


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