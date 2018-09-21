接班傳承問題傷腦筋 安侯建業教企業傳富

（中央社記者邱柏勝台北21日電）傳承、接班等議題在華人社會相當敏感，隨著企業第一代步入退休年齡，接班已成台灣企業不得不面對議題。安侯建業（KPMG）提出「傳富」策略，協助家族企業進行傳承安排。



繼2016、2017年分別出版兩本「寫給金融業高資產客戶經理稅務書」系列叢書後，安侯建業家族稅務辦公室近日再出版「寫給金融業高資產客戶經理的第三本稅務書—啟動家族傳承之鑰」，聚焦如何「傳富」，探討家族企業如何打破迷思，轉變策略，以因應快速變遷的國內外稅務環境。



安侯建業執業會計師許志文表示，2016年時出版第一本稅務書，原先抱著「做公益」心態，不期待專業類書籍能創造多大銷量，結果賣破萬本，更衝上金融研訓院專業類書籍銷售第一，也給他們繼續出書的動力。



許志文說，受到近年第一代台商普遍來到退休階段的趨勢影響，多數財富經理人員對於如何可以更深入瞭解、並協助客戶的傳承安排，產生極殷切的需求。隨著第三本系列叢書出爐，安侯建業將為財富經理人員解析不同資產屬性的客戶，在人生「創富」、「存富」、「傳富」三階段中，可能面臨的不同的稅務議題。



許志文表示，現代財富傳承所牽涉的面向廣泛而複雜，除了過往協調家族內部成員間的競爭與財富分配議題外，當代男女平權思想已逐漸深根台灣文化與社會，過往傳統的傳承安排面臨當代法律的挑戰。且全球稅務環境與國際金融環境隨者反洗錢規定的推進，正面臨翻天覆地的劇變。此亦加深許多第一代台商面臨財富傳承議題不是裹足不前，甚或者不知該如何下手的窘境。



有鑑於此，安侯建業出版三本稅務書，彙整了近年協助客戶在傳承安排過程中，所面臨但通常無法跟外人討論的各項議題，尤其是在共同申報準則（CRS）及台灣反避稅規定實施後，對台商海內外資產配置及傳承安排策略的衝擊與影響。



此外，安侯建業也為財富經理人員剖析法律平權制度、反避稅、CRS等規定，對台商海內外財產配置及傳承策略的影響，分析台商在當代傳承安排過程中所面臨的各項議題，並提出財富經理人員如何可以協助客戶的因應之道。（編輯：郭萍英）1070921