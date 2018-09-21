大立光9月營收轉保守 盤中重挫逾9%

（中央社記者韓婷婷台北21日電）在蘋果iPhone開賣之際，股王大立光對9月營收看法轉趨保守，主因為有些客戶需求比預期弱，能否超越8月仍需觀察，衝擊今天股價重挫逾9%，一度逼近跌停。



大立光今天在諸多利空衝擊下，股價跳空開低後快速向下，一度來到3425元，距跌停價3420元僅差5元，拖累同樣為蘋果鏡頭廠的玉晶光。蘋概股走勢也受到壓抑。不過大立光在跌停附近也見買盤支撐，跌幅稍見收斂。



大立光表示，目前看來有些客戶需求比原先預期差，但強調不是單一客戶的問題，9月看來不排除可能比8月差，但實際數字仍需進一步觀察，至於是不是會有需求遞延的狀況也在觀察中。



美中貿易大戰效應持續擴大，衝擊消費轉趨保守，市場擔憂蘋果iPhone新機訂價走高貴路線，恐怕衝擊後續買氣，法人對相關供應鏈後勢看法也轉趨保守。



每年的第3季通常是蘋概股的傳統旺季，今年蘋果推出的3款新機中，分二批上市，兩款高價的XS系列產品先開賣，市場預估XS及LCD版XR約各占一半的量，iPhone XS與MAX都搭載雙鏡頭，iPhone XR後鏡頭則配備單顆鏡頭。市場擔憂賣相最佳的iPhone XR鏡頭的貢獻度不如XS系列的二款，對大立光不利。



近期市場更傳出，今年玉晶光在第一輪就已經順利加入後鏡頭供應鏈，備受看好的LCD版本iPhone XR，後鏡頭將由大立光跟玉晶光分食，iPhone XS與MAX二顆後鏡頭都由大立光為主要供應商。而前鏡頭部份，三款前鏡頭則仍由玉晶光為主力供應商。（編輯：鄭雪文）1070921