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MLCC供不應求 傳國巨與客戶簽長約10月起挹注

發稿時間：2018/09/21 10:36

最新更新：2018/09/21 10:36

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）全球被動元件MLCC市況持續供不應求，法人預估韓國SEMCO和台灣大廠國巨是主要受惠者，國巨已與主要客戶簽訂長約，預期10月起可貢獻業績。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）市況，歐系外資法人報告指出，汽車電子應用帶動車用MLCC需求成長趨勢，勝過供應成長，使得整體MLCC市況緊俏，產品價格上揚。汽車電子化以及自動駕駛的設計趨勢，是帶動車用MLCC需求龐大的主因。

儘管MLCC供應緊俏，歐系法人指出，主要MLCC供應商在擴充產能上仍採取相對謹慎的態度，平均擴充幅度約10%。其中國巨例外，今年底擴產幅度上看30%，但仍無法填補整體供不應求的市況。

對於目前主流的智慧手機或電腦等資訊應用，歐系法人指出，MLCC供應商仍未有意大幅增加新產能，主要是相關成長已經停滯、且未來5G和物聯網（IoT）趨勢未明，加上MLCC供應商逐步撤出低電容MLCC舊產品，也使得MLCC整體供應緊俏。

歐系法人預估，韓國SEMCO（Samsung Electro-Mechanics）和台灣大廠國巨可望受惠上述MLCC供不應求市況，其中國巨已與主要客戶簽訂長約，預期10月開始可望貢獻業績。

市場人士指出，MLCC占國巨整體業績比重約6成多，目前國巨大約與40家廠商客戶簽訂長約LTA（long-term agreements），產品面涵蓋MLCC和晶片電阻等，這40家客戶占國巨整體業績比重可達7成。

國巨今天盤中走勢震盪，收復500元大關，最高來到510元，漲4%。

國巨未來2年持續擴充MLCC產能，預估今年底MLCC月產能可到500億顆，2019年底月產能可到600億顆，2020年底月產能可到700億顆。

全球積層陶瓷電容器產業主要大廠包括日本村田製作所（Murata）、韓國SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商Taiyo Yuden、KEMET、AVX、TDK等。（編輯：林興盟）1070921

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