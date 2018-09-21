傳蘋果不跟3鏡頭 美系外資降評大立光

（中央社記者吳家豪台北21日電）美系外資出具研究報告表示，Android手機陣營仍聚焦於2019年升級到3鏡頭設計，但蘋果可能不會跟進，對光學鏡頭廠大立光不利，將評等降至減碼，目標價砍到新台幣3300元。



大立光股價今天開低重挫，盤中跌幅近6%，曾低到3575元。



美系外資認為，蘋果公司（Apple）在2019年下半年新iPhone採用3鏡頭設計的可能性越來越低，因為3鏡頭效果可透過人工智慧（AI）演算法和效能更強的晶片組達成；例如今年發表的iPhone XR搭載單鏡頭相機，雖然無法光學變焦，卻能做到景深控制和散景效果，與iPhone XS的雙鏡頭相機功能類似。



美系外資分析，假設今年iPhone XR、iPhone XS系列出貨占比為55%、35%，恐影響大立光2018年、2019年每股盈餘（EPS）約1%。此外，陸廠舜禹光學仍是大立光爭奪中國手機品牌訂單的主要競爭者，目前舜禹光學已拿下華為部分手機的主相機鏡頭訂單，也已向三星供貨。



為反映明年蘋果新手機恐不採用3鏡頭設計、在Android市占偏低，美系外資將大立光2019年、2020年EPS預估值調降9%、11%至226.9元、255.7元，投資評等從「中立」降至「減碼」，目標價從4700元下修到3300元。（編輯：郭萍英）1070921