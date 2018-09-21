iPhone XS到貨充足 果粉不怕買不到

（中央社記者江明晏台北21日電）蘋果iPhone XS今天在台開賣，電信業者認為，蘋果供應鏈運作順暢，今年首波到貨充足，滿足首波預約量綽綽有餘，罕見沒出現缺貨狀況，初估5大電信首週合計可銷售超過5萬支。



蘋果iPhone XS系列今天在台開賣，除了蘋果專賣店外，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等5大電信業者與各蘋果經銷通路業者花招百出，優惠尬場的激烈程度更勝往年，上午開賣現場約有上百名果粉齊聚電信三雄信義威秀門市，死忠果粉推升買氣不減。



業界觀察，蘋果經過去年供應鏈運作，今年更順暢，因此iPhone XS系列到貨量相當充足，業者私下初估電信商首波到貨就超過10萬支，除了電信業者與蘋果經銷通路外，電商網購業者也在開賣首日加入戰局，市場競爭激烈，且相較於過往幾年，罕見地不會出現缺貨的狀況。



由於蘋果這次以高價機先打頭陣，中華電信行動分公司總經理陳明仕說，先滿足高階需求，認為這樣的順序較好，銷售買氣來看，去年iPhone 8比iPhone X多一些，今年到貨量「還算不錯」。



台灣大哥大商務長谷元宏表示，觀察去年蘋果銷售占比，有三分之一是iPhone X，三分之二是iPhone 8，認為XS和XR今年銷售會是4比6，看好今年銷售會比iPhone 8和iPhone X總量多20%。



他也認為，今年供貨蠻充足的，不至於缺貨，預約量破萬，這3天應該可以消化完，後續供貨順暢。



遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，目前遠傳預約數破萬，認為中秋節3天銷售一定輕鬆超過1萬支以上。



台灣之星資深副總經理朱曉幸表示，今年iPhone XS到貨充足，僅次於iPhone 6，主因是當年中國市場並未納入首波開賣，而且蘋果當時首度推出大螢幕機款，刺激最大規模的換機潮，但目前iPhone仍有不少舊機都運作順暢，不容易複製當年的高成長。



德誼數位總經理趙憶南表示，看好iPhone XS和iPhone XR的銷售量會比去年iPhone增加3成。（編輯：鄭雪文）1070921