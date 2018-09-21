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雷科深耕軟硬板機台 今年業績拚歷史次高

發稿時間：2018/09/21 11:53

最新更新：2018/09/21 11:53

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）雷科深耕軟硬板應用機台，預期今年第4季到明年第2季陸續出貨。法人估雷科第3季業績拚單季第3高，今年拚歷史次高。

觀察被動元件材料及設備供應商雷科近期表現，法人指出，公司持續受惠被動元件產業景氣暢旺，機台設備需求上揚，第3季是傳統出貨旺季，預估單季業績有機會上看新台幣7.2億元，季增15%可期，拚歷史單季第三高。

法人表示，雷科受惠被動元件機台出貨占比高，預估第3季毛利率可在30%以上。

展望第4季到明年上半年，法人指出，雷科其一客戶第4季機台訂單可能遞延到明年上半年出貨，另一客戶明年上半年可能開始布局小尺寸精密產品機台。

在產品布局，雷科深耕軟硬板設備，預期車用硬板雷射切割機最快今年第4季可出貨，軟板鑽孔機預估明年第2季明顯出貨。

展望今年業績，法人預估，雷科今年業績力拚25億元，年增9%到10%區間，拚歷史次高，每股純益有機會突破4元。

雷科自結8月合併營收2.66億元，較去年同期1.88億元成長41.85%。累計今年前8月自結合併營收16.85億元，較去年同期16億元增加5.3%。

雷科上半年合併毛利率28.64%，較去年同期27.44%微增，上半年稅後淨利1.71億元，較去年同期1.21億元成長40.8%，上半年每股稅後純益2.04元，優於去年同期的1.45元。

雷科主要從事表面黏著元件封裝膠帶、紙帶等包材加工製造、以及各類被動元件機台設備。法人表示，機台占營收比重約5成多，包材占比約3成多。雷科雷射設備產品以自製為主，涵蓋雷射修阻機、調阻機、鑽孔機和畫線機等。（編輯：郭萍英）1070921

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