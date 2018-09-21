台灣創新發明商品化 經部首辦媒合會

（中央社記者廖禹揚台北21日電）台灣發明在國際上大放異彩，每年參與國際發明競賽獲獎率8成以上，卻苦無商業化門路，經濟部今年首次辦理媒合會，協助台灣優秀發明與國內外資金、通路商接軌。



台灣發明能量充沛，經濟部工業局指出，台灣每年在各項國際發明競賽獲獎率高，透過參展交流，進行國民外交並增加國際曝光度，成績斐然，但不少發明團體反應，在後續商品化，或是需要更多資金、技術支持時，不得其門而入，希望政府協助。



經濟部下週將舉辦台灣創新技術博覽會，展期間將匯聚國內外創投、通路商或需求廠商等各界人士，是協助媒合國內發明佳機，因此首度與中華創新發明學會、台灣發明協會、台灣發明商品促進協會、中華民國流行顏色協會、德國紐倫堡發明展代表團等5個發明團體合作，將在28日舉辦「國際參展得獎發明作品媒合會」。



媒合會中將為發明人介紹相關政府資源，並邀請創投業者說明如何與資金鏈結，再安排15件各協會推薦發明與廠商的一對一面談，希望協助國內發明人，將創意轉換為產業效益。



2018台灣創新技術博覽會27日至29日在台北世貿一館展出，今年共有496家廠商參展，使用830個攤位，免費開放業者及一般民眾進場參觀。（編輯：鄭雪文）1070921