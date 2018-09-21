證交所越南招商 吸引近30家台商參加

（中央社記者韓婷婷台北21日電）台灣證券交易所今年以來緊鑼密鼓赴新加坡、馬來西亞、泰國、越南、中國大陸及澳洲等招商，20日在越南胡志明市舉辦「前進台灣資本市場說明會」，吸引近30家台商參加。



證交所總經理簡立忠表示，證交所在過去推動台商上市的過程中，發現許多台商普遍面臨升級轉型問題，為有效協助企業提升經營體質、擴大營運規模及鼓勵申請上市，並對台商的服務窗口擴大納入金融機構海外分支機構及產業技術單位，本次證交所與工研院及當地金融機構共同合作，協助企業進行籌資、升級及轉型，提供台商一站式完整服務。



證交所積極爭取在新南向國家深耕已久的台商及優質外國企業來台上市，目前已有7家東協地區外國企業在台灣上市，已申報上市輔導公司來自東協市場占比顯著提升至20%，顯見證交所近年深耕新南向國家已見成效。



證交所表示，台灣與越南雙邊經貿關係密切，去年雙邊貿易總額達到136億美元，台灣也是越南第5大貿易夥伴，且截至去年底，台灣累計投資越南金額達309.1億美元，占比約10%，居外資累計投資第4大國。



證交所指出，藉由此次招商說明會，讓台商瞭解台灣資本市場近況與來台上市最新動態，透過上市機制協助台商企業籌資、轉型、升級、永續經營。



證交所統計，截至今年8月底為止，在台掛牌的第一上市公司計有71家，預計到今年底前尚有4家外國企業上市掛牌；以上市後表現來看，去年全體第一上市公司平均本益比19.60倍，全年週轉率225.69%。（編輯：郭萍英）1070921