iPhone刷臉助攻 全新穩懋外資評等兩樣情

（中央社記者吳家豪台北21日電）港系外資預期，iPhone臉部辨識功能仍是明年3D感測需求主要推手，砷化鎵廠全新將受惠，維持買進評等；穩懋營收主力的RF射頻元件成長有限，重申減碼評等。



全新今天股價開高走揚，盤中漲幅逾1%，最高來到78元。穩懋盤中一度強漲超過4%，最高130.5元。



港系外資出具研究報告表示，iPhone前鏡頭搭載的Face ID臉部辨識功能，仍是2019年推升3D感測需求的主要動能，推估垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）磊晶需求將於2019年增加84%、2020年增加40%。



港系外資認為，針對2019年將推出的iPhone，蘋果公司（Apple）尚未決定是否在手機背面採用飛時測距（TOF）感測器，原因似乎與接收器開發延後有關，預期明年新iPhone將不會採用後置3D感測技術，改採雷射解決方案；預估3D感測在iPhone滲透率將從2019年18%上升到2020年23%，反觀Android手機的3D感測滲透率在2020年可能只有10%。



隨著iPhone、iPad採用更多3D感測功能，港系外資看好台廠全新將在2019年成為iPhone磊晶晶圓的新供應商，維持「買進」評等，但為反映中國需求低於預期，目標價從134元降到125元。



港系外資另看好穩懋3D感測技術的VCSEL事業，但也預期占穩懋營收85%的RF射頻元件成長空間有限，恐帶來風險，重申「減碼」評等與目標價116元。（編輯：張均懋）1070921