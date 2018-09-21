iPhone開賣拉升電信ARPU 仍有2大難關

蘋果iPhone XS系列21日在台開賣，遠傳電信開賣當天於「信義威秀門市」提供加碼禮，首名申辦iPhone XS系列的消費者，將額外獲得遠傳準備的紅色iPhone XR 64GB手機，而當天威秀門市排隊前50名消費者還可獲贈價值超過新台幣3000元的福袋。中央社記者張新偉攝 107年9月21日

（中央社記者江明晏台北21日電）蘋果iPhone XS系列今天開賣，電信業盼成為拉升每戶平均貢獻金額(ARPU)、吸引499用戶升級購機的利器；但業界分析，恐有換機動能不夠強和空機市場競爭激烈2大障礙待克服。



蘋果iPhone XS系列今天在台開賣，除了蘋果專賣店外，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等5大電信業者，以及各蘋果經銷通路商花招百出，優惠尬場的激烈程度更勝往年。



由於台灣仍有逾6成消費者在電信通路購機，預料電信商仍是iPhone開賣的主戰場，不過5月掀起的499吃到飽大戰，帶動200萬用戶申辦單門號並綁約2年，是否會影響電信商銷售iPhone，值得關注；而電信業者也期盼透過iPhone的號召力，帶動每戶平均貢獻金額(ARPU)成長。



中華電信董事長鄭優今天受訪時表示，中華電累計有250萬iPhone用戶，看好這次iPhone大全螢幕帶動，買氣不比往年差，搭配促銷和客戶需求，可以刺激用戶購機綁約，拉抬ARPU成長。



中華電信行動分公司總經理陳明仕今天表示，499吃到飽當初引起轟動，希望透過iPhone的號召力吸引499和其他用戶轉來購機綁約，且中華電499不需要解約金，看好能激發iPhone 6和iPhone 6S後的最大換機潮。



台灣大哥大商務長谷元宏認為，往年台灣大用戶購機蘋果都選擇高資費，今年因為499的原因，還要繼續觀察，以前90%是選1399元資費，今年高資費占比大約下降到85%。



遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，蘋果主力資費仍然是1399元，但今年電信三雄首度將雙飽門檻下殺至999元，且遠傳也獨步業界推出綁約36個月的資費方案，購機價約等於55折的空機價，仍看好蘋果是屬於長銷型的產品，買氣有望延續。



台灣之星資深副總經理朱曉幸表示，由於蘋果系統更新，舊機運作相當順暢，加上目前還有AR、VR等普及的應用出籠，認為市場並沒有出現「想換掉手上這台手機」的強大換機動力。



業界分析，電信業者希望透過iPhone XS挽救節節敗退的ARPU，還有難關在前頭。第一，iPhone XS是否能激起強大換機動力還要觀察；第二，除了電信業者與蘋果經銷通路外，多數電商網購業者也在開賣首日加入戰局，並祭出強大優惠搶市，電信業者雖有補貼購機優勢，但精算下來必須比買空機划算，才能吸引消費者升級。（編輯：張良知）1070921