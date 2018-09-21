iPhone XS搭載eSIM 暫無用武之地

（中央社記者江明晏台北21日電）蘋果iPhone XS系列今天開賣，也是蘋果首度在新機中置入eSIM功能，台灣電信業者表示，相關功能暫未開通，除了蘋果相關技術更新、電信業者技術成分配合外，必須符合相關法規。



蘋果公司（Apple）今年發表新一代iPhone，首度加入雙卡雙待功能，除了符合中國市場需求推出實體雙卡版本外，台灣和其他國家一樣都是採用一個實體SIM卡加上一個虛擬的eSIM的方式設計。



所謂eSIM卡，是用來取代實體SIM卡的軟硬體解決方案，對運營商而言，首先節省掉採購SIM卡的成本開支、縮減用戶辦理電話入網的手續；手機內還可以騰出更多空間，讓設計更輕薄，這也是蘋果推廣eSIM的其中一個原因。



Apple Watch 3先前即搭載eSIM技術，可實現一號多機服務，但是業者指出，礙於蘋果暫時未啟動相關技術更新，台灣果粉今天入手iPhone XS後，eSIM功能可能暫時無用武之地。



中華電信行動分公司總經理陳明仕今天受訪時說明，由於eSIM首度置入iPhone，電信業者技術成分要如何和手機搭配，以及台灣電信監理方面符合NCC規範等都要探討，但看好eSIM是成型的趨勢，中華電會瞄準市場需求因應。



一般而言，國際大型電信業者擔憂eSIM會加速用戶在不同電信的流動，因此對eSIM態度保守。



陳明仕說，不認為開放eSIM會對中華電構成威脅，主要還是要看電信公司的競爭力。



遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，目前還在等蘋果相關技術更新開通，看好eSIM推出後，遠傳能有很大的成長的空間，也讓用戶在出國漫遊時，能有更多的選擇。（編輯：郭萍英）1070921

