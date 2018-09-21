/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： iPhone中秋節孫道存高普考
>rss

iPhone XS搭載eSIM 暫無用武之地

發稿時間：2018/09/21 13:04

最新更新：2018/09/21 13:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北21日電）蘋果iPhone XS系列今天開賣，也是蘋果首度在新機中置入eSIM功能，台灣電信業者表示，相關功能暫未開通，除了蘋果相關技術更新、電信業者技術成分配合外，必須符合相關法規。

蘋果公司（Apple）今年發表新一代iPhone，首度加入雙卡雙待功能，除了符合中國市場需求推出實體雙卡版本外，台灣和其他國家一樣都是採用一個實體SIM卡加上一個虛擬的eSIM的方式設計。

所謂eSIM卡，是用來取代實體SIM卡的軟硬體解決方案，對運營商而言，首先節省掉採購SIM卡的成本開支、縮減用戶辦理電話入網的手續；手機內還可以騰出更多空間，讓設計更輕薄，這也是蘋果推廣eSIM的其中一個原因。

Apple Watch 3先前即搭載eSIM技術，可實現一號多機服務，但是業者指出，礙於蘋果暫時未啟動相關技術更新，台灣果粉今天入手iPhone XS後，eSIM功能可能暫時無用武之地。

中華電信行動分公司總經理陳明仕今天受訪時說明，由於eSIM首度置入iPhone，電信業者技術成分要如何和手機搭配，以及台灣電信監理方面符合NCC規範等都要探討，但看好eSIM是成型的趨勢，中華電會瞄準市場需求因應。

一般而言，國際大型電信業者擔憂eSIM會加速用戶在不同電信的流動，因此對eSIM態度保守。

陳明仕說，不認為開放eSIM會對中華電構成威脅，主要還是要看電信公司的競爭力。

遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，目前還在等蘋果相關技術更新開通，看好eSIM推出後，遠傳能有很大的成長的空間，也讓用戶在出國漫遊時，能有更多的選擇。（編輯：郭萍英）1070921

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP