魏應充二審改判15年 頂新：一定再上訴

（中央社記者韓婷婷台北27日電）頂新油品案今天二審宣判，原本一審全數無罪大翻盤，頂新製油前董事長魏應充改判15年，對此判決頂新製油發言人歐陽劭瑋表示，一定會再上訴，全力爭取清白。



頂新案今天二審合議庭撤銷原判決，認定魏應充涉犯詐欺取財等罪，判處15年徒刑，其中6年得易科罰金，其餘5人判處無罪到11年6月徒刑。



頂新製油民國104年被指控從越南大幸福公司進口的油品來源有疑慮，頂新製油前董事長魏應充等6人，被彰化地方法院檢察署依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴。



彰化地方法院合議庭認為，檢察官無法舉證頂新自越南進口的油品取自病死豬、未經檢疫的豬屠體，也無法出示證明採用大幸福公司的原料油，是取自市場的回收油，另頂新製油提出精煉油屬正常程序、符合國家食用標準，基於「罪證有疑，利於被告」，104年11月27日一審判決無罪。



案件經檢方上訴，台灣高等法院台中分院歷經兩年審理，審判長法官洪曉能、陪席法官楊真明與受命法官簡璽容今天二審宣判，頂新製油前董事長魏應充判處15年、前總經理常梅峯判處8年6月、後任總經理陳茂嘉11年6月、大幸福公司負責人楊振益8年6月，頂新製油前屏東廠長曾啟明、品管組長蔡俊勇無罪。(編輯：趙蔚蘭)1070427