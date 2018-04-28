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遭疑巧立名目收費 台電:學校用電有彈性

發稿時間：2018/04/28 16:50

最新更新：2018/04/28 18:17

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（中央社記者邱柏勝台北28日電）台北市部分學校用電超過和台電簽約的固定契約備載容量而遭罰款，但外界質疑台電巧立名目亂收費。台電表示，學校可申請契約容量變更，且已有放寬超用5%免加計附加費的彈性。

校園夏季用電暴增，主因學校夏天常辦活動，用電量一時暴增，超過學校和台電簽約的固定契約備載容量，因此被罰款，光是106年度，台北市162校總共就被罰了新台幣2000萬元。對此，台北市議員許淑華日前在議會質詢時批評台電公司搶錢不手軟，質疑台電巧立名目亂收費。

為此，台電發新聞稿澄清強調，學校若因增設冷氣電腦等，造成經常性的用電增加，可向台電申請契約容量變更；而對於舉辦畢業典禮、運動會或校慶等臨時性活動造成用電飆高，也有申請臨時用電的方便作法，避免超約用電。

台電表示，目前對於學校已有放寬超用5%免加計超約附加費的彈性，可增加校園用電彈性空間。

台電說明，學校除享有電業法規定的電價優惠外，亦可參加節電獎勵活動，省電可獲得獎勵金。另外，學校可參加需量反應措施，於夏季下午一時至三時節約用電，獲得電費折扣。台電並表示，各服務處所皆可協助學校盤點評估適當用電容量，提高校園用電管理效能。

台電強調，為了預防用戶用電超出其申請契約容量，可能影響用電安全，因此須就超用部分加計電費，避免系統超載、維護大眾用電安全，這也是電力公司的普遍做法，有其必要，更與所謂「巧立名目收費」無關。（編輯：郭萍英）1070428

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