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老美飲食習慣改變 潛艇堡縮減連鎖店

發稿時間：2018/04/29 07:36

最新更新：2018/04/29 07:36

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（中央社記者顏伶如波特蘭28日專電）受到老美飲食習慣改變的影響，加上競爭對手來勢洶洶，知名潛艇堡連鎖店Subway，今年將進一步縮減500多家美國分店。

根據統計，創立於1965年的Subway，2017年在全球112個國家，共計開設4萬5000家連鎖分店，其中絕大多數分店集中於北美地區，光是美國國內就有2萬6400多家連鎖店，在加拿大則有約3300家連鎖店，位於墨西哥的連鎖店約有1000家。

不過，Subway去年宣布關閉美國國內800家分店，本週稍早更進一步宣布，2018年當中美國分店將繼續縮減500多家，希望透過大規模縮編、合併或遷移新址等積極手段，讓Subway整體業績得以提升。

美國民眾飲食習慣改變，加上市面上出現強勁對手，使得Subway面臨考驗。

標榜「現點現做」的潛艇堡三明治，在20年前的美國速食業市場堪稱獨樹一幟，但後來崛起的潘娜拉麵包（Panera Bread）連鎖餐廳、Au Bon Pain法式麵包連鎖烘焙餐廳、消防隊三明治（Firehouse Subs）連鎖店等，同樣也都以「客製化」餐點為主打訴求，無形之間大幅瓜分了Subway的市場大餅。

同時，如今越來越多美國消費者青睞本地農場種植的生鮮蔬果，肉品則講究不含荷爾蒙，讓Subway面臨鎖定區域路線的小型連鎖店挑戰，例如「甜綠」（Sweetgreen）沙拉連鎖店。

就連賣漢堡為主的速食業龍頭老大麥當勞（McDonald's），日前也在「一元餐點」（Dollar Menu）菜單系列中，恢復供應類似Subway潛艇三明治的廉價版本，讓原本在市場上已經腹背受敵的Subway，更顯雪上加霜。

全球餐廳顧問專家艾倫（Aaron Allen）接受國家廣播公司（NBC）專訪時說，Subway從2016年起就開始裁撤350家分店，到了2017年又收800家分店，這種狀況對於規模龐大的連鎖餐廳來說，其實並不是罕見現象。

艾倫舉例說，連鎖餐廳分店數量龐大，分布在各種不同的地點，因此這些大規模的餐廳業者經常需要重整，況且以Subway的規模來看，如今就算繼續關掉500家分店，整體規模仍然相當壯大。

他分析說，某些分店的關閉可能與當地社區人口結構改變有關，例如某些分店顧客人數較以往驟減甚多，而由於Subway開放加盟，也導致不少連鎖店距離相近，出現「自家人打自家人」的搶生意局面。

他比喻說，這就像為了花木健康所做的修修剪剪，成功前例包括星巴克（Starbucks）在2008年做過類似的縮編，裁撤大約600家連鎖店，但後來星巴克在接下來的10年裡，繼續在全球各地成長茁壯。（編輯：紀錦玲）1070429

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