麵包生活節開跑 36家名店共襄盛舉

（中央社記者韓婷婷台北4日電）由統一企業、統清與法國在台協會共同主辦的麵包生活節，今天攜手36家名店於於統一時代百貨廣場舉辦第三屆開幕儀式，希望共同將烘焙市場的餅越做越大。



麵包生活節「COPAIN‧呼朋引PAIN」今天起盛大開展一連三天，首度接軌巴黎21年歷史的「LA FÊTE DU PAIN法國麵包節」，是歷屆規模最盛大。同時也公布了UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣區選拔賽冠軍得主。



冠軍由昂舒巴黎的烘焙師傅游東運及其助手林承佑奪下，不僅可獲得高達新台幣50萬元獎金，也將代表台灣參戰2019世界麵包大賽，可望成為下一個台灣之光。



評審長張明旭表示，游東運烘焙技術純熟，各項作品表現平均、穩定，經驗豐富、作品表現成熟，因此獲得全體評審一致肯定。



張明旭表示，烘焙新秀的實力也不容小覷，亞軍由新生代烘焙職人黃佳政奪下，作品表現相當優異，不輸給資深的師傅。陳枻燐贏得季軍獎項，首度有女性選手入選決賽，作品表現出客家風情文化，十分獨特。而以高餐學生身分入圍決賽的王宗睿，在百人試吃下贏得多數民眾的喜好，成為今年人氣獎得主。



主辦單位統一企業副總經理吳諒豐表示，台灣烘焙師傅在各國際競賽中嶄露頭角，冠軍效應不僅帶動台灣烘焙業蓬勃發展，同時也讓台灣的烘焙水準更加提升，望和參與的店家們一起將烘焙市場的餅越做越大。



統一集團看好烘焙業為下一個明星產業，每年約600億元的商機，從麵粉進口、統清油脂、半成品冷凍麵團，到零售通路販售的包裝麵包，從上游到下游佈局完整。集團旗下目前已經有7大品牌，包括統一麵包、貝洛邦、新感覺、晨光、瑞穗鮮奶吐司、蛋糕屋、Amelies Bagel，還有現烤麵包坊包括Semeur聖娜、昂舒巴黎。（編輯：林沂鋒）1070504