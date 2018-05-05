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南部缺水 水利署力保月底前不三階限水

發稿時間：2018/05/05 12:45

最新更新：2018/05/05 12:45

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（中央社記者邱柏勝台北5日電）近日南部水情吃緊，經濟部水利署今天表示，去年9月積極產業節水，並透過加強灌溉管理、延後一期稻作供灌與區域調度等5因應措施節約用水，有信心5月底前不會進入三階限水。

水利署表示，曾文與烏山頭水庫合計蓄水量6146萬噸（蓄水率11.6%），蓄水狀況相較歷年同期偏低。水利署南區水資源局除積極進行產業節水，也協調嘉南農田水利會透過加強灌溉管理、延後一期稻作供灌，及加大間斷灌溉期距等方式節約用水，總計節約水量超過1億噸。

此外，水利署也透過區域調度與水庫水量放水管控，合計調度及管控總量達6200萬噸，對達成供水穩定，5月底不進入三階限水相當有信心。

水利署表示，春夏氣候變化迅速，且依中央氣象局預測，8日、9日梅雨鋒面可能有降雨量，南區水資源局會即時調整調度及應變策略。

水利署說，南區水資源局將持續與嘉南農田水利會針對下游嘉南灌區正值孕穗的稻作，採取不影響稻作生長的精緻節水灌溉措施，並請轄內工業及行政單位採取自主節水，以5月底完成今年度一期稻作供灌，及預留民生產業6月底前的用水需求為目標共同努力。各水庫管理單位也將與氣象單位緊密聯繫及守視天候狀況，伺機辦理人工增雨作業，提高降雨效果。（編輯：李明宗）1070505

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