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媽媽的一根草繩 激發神腦總裁回饋社會

發稿時間：2018/05/05 20:29

最新更新：2018/05/05 20:44

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zoom in 神腦集團總裁林保雍為紀念過世多年的母親林賴阿月而成立的慈月基金會，為感念默默付出的護理人員，特別設立南丁格爾獎為護理人員發聲，5日舉行第7屆南丁格爾獎頒獎典禮。中央社記者韓婷婷攝 107年5月5日神腦集團總裁林保雍為紀念過世多年的母親林賴阿月而成立的慈月基金會，為感念默默付出的護理人員，特別設立南丁格爾獎為護理人員發聲，5日舉行第7屆南丁格爾獎頒獎典禮。中央社記者韓婷婷攝 107年5月5日

（中央社記者韓婷婷台北5日電）神腦總裁林保雍幼時家境差，步行5公里才能看醫生，「身體不好的媽媽，看醫途中步履蹣跚，卻擔心地上草繩絆倒路人，特地彎腰撿起」，讓他體認媽媽的善心，激發回饋社會的心。

林保雍為紀念過世多年的母親林賴阿月，成立了慈月基金會，感念默默付出的護理人員，特別設立南丁格爾獎為護理人員發聲，今天舉行第7屆南丁格爾獎頒獎典禮。行政院長賴清德、衛生福利部部長陳時中親臨會場，在國際護士節前夕，表揚優秀的護理人員及團隊。

回憶起小時候，林保雍說那時家住台中東勢，到街上必須走4到5公里的路，7歲那年，有次看到媽媽走在看醫生的路上，都已經快走不動了，卻突然蹲下來。林保雍以為媽媽走不動要去攙扶，結果發現她是為撿一根草繩，因為她擔心草繩絆倒路人。雖然媽媽不識字，但設身處地為人著想，時時關懷別人的心讓林保雍很感動。

林保雍白手起家，創業一路辛苦走來，始終抱著感恩回饋社會的心，希望自己有能力可以多回饋社會。他感慨過去經濟環境不好，母親積勞成疾，在他19歲時就過世，「那時沒有健保，如果當初經濟能力好一點，醫療條件好一點，母親也許可以多活2、30年」，對於母親的早逝相當不捨。

林保雍認為，醫界有許多的獎項、光環，但大多聚焦在醫師身上，而默默付出的護理人員，需要獲得更多鼓勵與尊重，因此設立南丁格爾獎為護理人員發聲。期許能有更多資源投入護理界，提升護理人員的福利及環境。

護理人員離職率高，他說，護理人員7年是離職高峰期，經濟環境好一點就會選擇轉換其他行業，如果沒有給予高度尊崇，或是本身擁有很大的熱忱，恐會很難支撐下去。南丁格爾獎目前每年設置10個名額，每名給予30萬元獎金，近2年再增加團體獎。

由於個人獎金高達30萬元，首屆被提名的金門護理人員還打電話來問是不是詐騙集團。最後在先生陪同下親自到辦公室求證才相信，事後得獎人把獎金捐給金門當地需要救助的人，也讓林保雍很感動，「這就是拋磚引玉的行善效果，相信會有善的循環」。（編輯：楊凱翔）1070505

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