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499吃到飽爆人潮 中華電官網客服掛點

發稿時間：2018/05/09 17:17

最新更新：2018/05/09 18:27

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電信三雄限時7天開放全民499吃到飽，電信門市9日陸續湧入大批申辦人潮，中華電信博愛門市至9日下午3時許，已替200多人申辦499吃到飽方案。中央社記者江明晏攝 107年5月9日電信三雄限時7天開放全民499吃到飽，電信門市9日陸續湧入大批申辦人潮，中華電信博愛門市至9日下午3時許，已替200多人申辦499吃到飽方案。中央社記者江明晏攝 107年5月9日

（中央社記者江明晏台北9日電）電信業限時全民499吃到飽引爆申辦潮，中華電客服和網站掛點，多數門市今天也湧進申辦民眾，不少用戶認為付數千違約金申辦都划算，但也有月付1399元的老客戶自嘲是「傻盤子」。

4G低價吃到飽風暴再起，中華電信昨天晚間宣布，新台幣499元吃到飽方案限時7天擴大全民申辦，台灣大哥大、遠傳電信隨即宣布全面跟進，電信產業恐啟動低價吃到飽「無限之戰」。

亞太電信稍早宣布，打電話和上網吃到飽雙飽限時499方案，搭配「壹起省」活動，12期每期100元帳單折抵，等於再把門檻下殺至399元。

電信業者這波低價促銷方案又把4G吃到飽大戰推向高峰，眾多民眾近線客服詢問違約金事宜，導致客服忙線塞爆，根據記者實測，中華電信客服電話從上午至今都無法進線；中華電信emome網站也掛上「系統維護中」的文字說明。

許多電信門市今天陸續湧入大批申辦人潮，根據記者觀察，中華電信義威秀門市、敦南門市排隊人潮一度達百人，而以中華電信博愛門市為例，門市人員透露，至下午3時許，已替200多人申辦499吃到飽方案，且不少民眾都認為，就算付違約金申辦都很划算，該門市還開設專門櫃台替民眾試算違約金。

上班族林先生接受中央社記者訪問表示，原本資費是1399元上網吃到飽、網內免費，合約到期仍有5個月，違約金3346元，精算後，解約重新申辦499元方案，「每個月可以省下900元，等於4個月就回本」。

另一位中華電信老客戶林先生則不滿表示，他是15年的老客戶，現在資費是1399元，感覺過去付高額資費是「真心換絕情」，現在申辦499元還要付6000多元的違約金。他自嘲是月付1399元的「傻盤子」。

另一位石小姐說，才剛剛續約498元限速21M吃到飽方案，立刻感覺不划算了。

亞太電信表示，目前申辦499的狀況比預期好，上一波推出後成長2成，這一波預期會更高。近日上門辦理499方案的民眾，占50%以上。

遠傳電信則表示，重啟499專案後，因為有加碼抽掃地機器人，樂觀預估此波每日申辦人數，會比先前軍公教專案時增加3成。

499吃到飽引爆申辦人潮，然而，業界普遍認為「499元雙飽太傷」，不宜打持久戰，尤其資費戰的「殺傷力卻既深且遠」，第一、導致數據量雖然不斷飆升，電信行動營收卻不增反減，第二、促銷好比裹著糖衣的毒藥，不利產業長期發展。（編輯：楊凱翔）1070509

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