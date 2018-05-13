王建民紀錄片舊金山首映 熱情粉絲High翻天

影片來源：Wyc Motions YouTube頻道

（中央社記者張克怡舊金山12日專電）旅美棒球好手王建民來到舊金山，今晚出席紀錄片「後勁：王建民的故事」在舊金山美亞國際電影節首映。熱情球迷身穿中華台北與40號洋基隊球衣表示支持。



王建民說，這部片記錄了自己多年的球員生涯和真實的日常生活，看完非常震撼，比想像中還要好。他希望自己的故事能激勵他人，勇敢面對夢想，不要輕易放棄。



花4年時間拍攝，由台裔加拿大籍導演陳惟揚（Frank Chen）執導的「後勁：王建民的故事」（Late Life：The Chien-Ming Wang Story），今晚在舊金山第36屆美亞國際電影節（CAAMFest）首映。



王建民的太太吳嘉姈、兩個稚齡的兒子、經紀人張嘉元、陳惟揚等人從全美各地飛來參加和粉絲見面，並在電影播放後與觀眾互動，回答問題。現場許多觀眾穿棒球衣、戴棒球帽，希望一睹偶像風采。



駐舊金山辦事處處長馬鐘麟和夫人也前往觀賞。他表示，透過電影讓更多人認識台灣之光王建民，並了解運動員背後的努力和堅強的意志力。



美亞國際電影節主任庭野（Masashi Niwano）表示，前幾個月選片時第一次看紀錄片「後勁」，立刻愛上了這部片，不論是從球員、父親還是兒子角色來看，王建民多年來面對挑戰、奮鬥不懈的精神令人欽佩。



他說，美亞國際電影節是全美規模最大的亞洲電影展，很高興能在第36屆放映這麼有意義的電影。



庭野說：「這部片每個人都應該看，相信能令觀眾驚豔。」



第36屆美亞國際電影節10日至24日在舊金山和奧克蘭舉行。



陳惟揚表示，雖然拍攝階段面對很多挑戰，但結果令人滿意。能讓觀眾看到脫下球衣的王建民，重返大聯盟的心路歷程，非常值得。



陳惟揚說，過去4年他從紐約、王建民從佛羅里達出發，他們飛了美國21座城市，都記錄在電影裡。他說，私底下的王建民和大家看到的差不多，為人謙虛不多話、抗壓力強也容易溝通。



王建民坦言，剛開始並不想拍這部片，現在非常珍惜這次經驗。拍紀錄片改變了他的人生，學會了以不同角度看事情。



他說，看自己演的電影，比打棒球緊張多了。需要注意的是自己每次講話只有幾個字，太少太短。剪接師非常辛苦，不好剪輯。



電影讓他想起在大聯盟時教練對他的提攜和保護，令他非常感動。今後，他希望能成為棒球教練。為此，必須學習不同的引導和溝通方式，把自己所學傳給年輕的一代。



紀錄片「後勁」以中英文播出，雙語字幕，之後將在美國東岸和台灣陸續放映。（編輯：郭中翰）1070513