興隆公宅2區7月開放申請 租金市價85折

（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市政府今天宣布興隆公宅2區正式竣工，副市長林欽榮表示，7月開放申請、11月可入住，規劃510戶，房型包含一房到三房，租金採市價85折，從新台幣7100元到2萬1100元。



台北市都市發展局舉行「興隆公共住宅2區」完工記者會，林欽榮等官員出席。



都發局資料顯示，興隆公宅2區位於木柵路二段及興隆路四段巷弄交叉口，鄰近景美女中、木柵公園等處，市府規劃興隆公宅為安置弱勢族群興建的住宅，主要提供給年輕人、弱勢及身心障礙民眾。



興隆公宅2區總戶數為510戶，至於房型及戶數部分，分為小一房型12坪54戶、一房型16坪218戶、二房型21坪到30坪共198戶、三房型36坪40戶；低樓層設身心障礙福利機構和社會福利工作站、托嬰中心、老人日間照顧中心，12樓還有連接各棟的空中跑道。



林欽榮說，興隆公宅2區是在前市長郝龍斌發包，在市長柯文哲內如期完成，公宅也是第一個使用智慧電網的公宅，今年7月中開放申請，11月中可入住，並比照健康公宅提供35戶作為青年住宅創意回饋方案。



他表示，租金部分參考周邊中古電梯大樓最低行情，租金訂為市價85折，小一房型租金7100元、一房型租金9400元、二房型租金為1萬2300元到1萬7600元、三房型為2萬1100元，並設置分級租金補貼制度，協助弱勢家庭。



林欽榮說，捷運南環線Y3站將設置興隆公宅周邊，將可讓住戶享受交通便利外，也能帶動周邊生活品質。（編輯：李亨山）1070530