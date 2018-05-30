/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票義大利停電姚文智
>rss

興隆公宅2區7月開放申請 租金市價85折

發稿時間：2018/05/30 16:09

最新更新：2018/05/30 16:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市政府今天宣布興隆公宅2區正式竣工，副市長林欽榮表示，7月開放申請、11月可入住，規劃510戶，房型包含一房到三房，租金採市價85折，從新台幣7100元到2萬1100元。

台北市都市發展局舉行「興隆公共住宅2區」完工記者會，林欽榮等官員出席。

都發局資料顯示，興隆公宅2區位於木柵路二段及興隆路四段巷弄交叉口，鄰近景美女中、木柵公園等處，市府規劃興隆公宅為安置弱勢族群興建的住宅，主要提供給年輕人、弱勢及身心障礙民眾。

興隆公宅2區總戶數為510戶，至於房型及戶數部分，分為小一房型12坪54戶、一房型16坪218戶、二房型21坪到30坪共198戶、三房型36坪40戶；低樓層設身心障礙福利機構和社會福利工作站、托嬰中心、老人日間照顧中心，12樓還有連接各棟的空中跑道。

林欽榮說，興隆公宅2區是在前市長郝龍斌發包，在市長柯文哲內如期完成，公宅也是第一個使用智慧電網的公宅，今年7月中開放申請，11月中可入住，並比照健康公宅提供35戶作為青年住宅創意回饋方案。

他表示，租金部分參考周邊中古電梯大樓最低行情，租金訂為市價85折，小一房型租金7100元、一房型租金9400元、二房型租金為1萬2300元到1萬7600元、三房型為2萬1100元，並設置分級租金補貼制度，協助弱勢家庭。

林欽榮說，捷運南環線Y3站將設置興隆公宅周邊，將可讓住戶享受交通便利外，也能帶動周邊生活品質。（編輯：李亨山）1070530

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他生活新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP