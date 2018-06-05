243萬人用電子支付 玉山銀代收付居冠

（中央社記者蔡怡杼台北5日電）金融監督管理委員會統計，超過243萬人使用電子支付帳戶，以歐付寶使用人數最多，而玉山銀行的代收轉付交易量最多。



金管會今天首度公布電子支付機構業務概況，截至4月底，共有6家專營電子支付機構、19家兼營電子支付機構業務的銀行，及1家兼營電子支付機構業務的中華郵政股份有限公司。



金管會銀行局副局長王立群表示，截至4月底，電子支付的總使用人數243.1萬人，4月代收付款項約新台幣21.78億元；4月電子支付帳戶間款項移轉金額約6290萬元；4月收受儲值款項金額約7483萬元；至於支付款項餘額約4.13億元。



電子支付機構中以歐付寶使用人數72.97萬人最多，至於專營的電子支付機構中，4月單月交易情況以街口的近3億元最多。金管會分析，歐付寶使用人數最多，與公司先前舉辦行銷活動，鼓勵民眾使用就送茶葉蛋有關；至於街口交易量最大，與客戶黏著度較高有關。



金管會統計，以專營電子支付機構使用者看，歐付寶有72.97萬人最多，其次依序為街口的29.36萬人、橘子支的5.3萬人、國際連的1.98萬人、智付寶有1.34萬人及台灣電子支付的6995人。



值得關注的是，玉山銀行兼營電支4月單月代收轉付金額達13.6億元，且囊括超過6成市場占有率。



王立群說，玉山銀行代收轉付金額較高，與玉山銀行主要從事跨境支付有關，即民眾海外淘寶，就是透過玉山銀行居中代收轉付款項。（編輯：李明宗）1070605