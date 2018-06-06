/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Kate Spade川金會彭佳慧會考
>rss

北市弱勢學生電腦補助 月底前受理申請

發稿時間：2018/06/06 11:48

最新更新：2018/06/06 11:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳妍君台北6日電）台北市政府社會局即日起到6月30日，受理經濟弱勢家庭學生的電腦補助申請。社會局指出，低收入戶學生每戶最高補助新台幣1萬1000元，中低收入戶最高補助7500元。

社會局社會救助科科長蕭舒云告訴中央社記者，這項計畫補助小學3年級到大學4年級、未滿25歲在學學生；為顧及公平原則，僅補助民國104年到106年不曾提出申請的經濟弱勢家庭，預計補助1300戶，額滿為止。

社會局也與順發電腦合作，符合補助資格並到順發電腦購買電腦的民眾，購買金額高於或等於1萬5000元，每戶加碼公益回饋金2000元。

社會局指出，經濟弱勢家庭學生小真（化名）獲電腦補助前，必須與家人共用一台舊電腦。由於設備老舊，無法負荷日新月異的程式與軟體，小真必須經常來回於電腦教室和圖書館間，利用有限片段的時間查資料及製作報告，甚至經常需要向同學求助。

申請社會局電腦補助、購買新電腦後，小真不僅克服學業與工讀上許多困難，也藉此不斷精進，近期參與阿里巴巴國際站平台上架成效競賽、行銷台北觀光競賽和兩岸大學生專題比賽，屢獲佳績，未來希望投入廣告、行銷領域，發揮所長。

為縮短數位落差，社會局92年起辦理「補助低收入戶購置電腦設備」計畫，105年起將補助對象擴展到中低收入戶。截至去年底，累計1萬166戶弱勢家庭受惠。

社會局「電腦補助計畫」簡章及申請表可上網下載https://dosw.gov.taipei/cp.aspx?n= 7AC6E5DD57875A3F。（編輯：梁君棣）1070606

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他生活新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP