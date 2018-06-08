士林官邸秒殺獨角仙課程 6/11開放報名

（中央社記者陳妍君台北8日電）士林官邸每年夏天的獨角仙課程，都吸引眾多小朋友報名。台北市公園處指出，去年網路報名一開放，才10幾秒就額滿；今年課程將於11日上午開放報名，請家長把握機會，以免向隅。



公園處園藝管理所表示，今年的獨角仙課程將於7月7日、14日、28日、8月4日、11日、18日開課，開放國小3到6年級學生報名，每梯次以20組為限；因空間有限，成功報名的小朋友，可由一位家長陪同參加。



公園處指出，7月份課程將於6月11日上午9時開放網路報名，8月份課程於7月9日上午9時開放報名，課程免費，名額有限，額滿為止。



園藝管理所主任賀綺華表示，今年課程邀請到畢業於台大昆蟲學系的講師王億傑和高士弼進行教學，他們將透過投影片和甲蟲活體觀察，帶領小朋友觀察、觸摸甲蟲，學習簡易甲蟲飼養技巧；課程結束後，還有機會領養甲蟲幼蟲，把牠們帶回家。



園藝管理所指出，近年來深受大小朋友喜愛的獨角仙、鍬形蟲等甲蟲正逢交配季節，士林官邸生態園也能見到牠們的蹤跡；在獨角仙課程中，將與小朋友分享世界上有多少甲蟲種類，還有牠們有趣的生活習性。



有興趣的民眾，報名網址可上「士林官邸旅客」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：梁君棣）1070608