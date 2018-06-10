新北市2.6萬戶深夜停電 黑冠麻鷺惹的禍

蘆洲一次變電所戶外開關遭鳥害，致線路跳脫，影響逾2.6萬戶停電23分鐘，造成此次事故的黑冠麻鷺高40公分、翅寬85公分，還好僅有尾巴遭燒損，已由台電送至新北市動物保護防疫處治療。（台電提供）中央社記者廖禹揚傳真 107年6月10日

（中央社記者廖禹揚台北10日電）新北市蘆洲、新莊、三重等地區今天凌晨零時33分短暫停電，台電表示，是蘆洲一次變電所戶外開關遭鳥害，致線路跳脫，影響逾2.6萬戶，已全數搶修復電。



台電表示，這次「肇事」的鳥是黑冠麻鷺，又稱大笨鳥，鳥高40公分、翅寬85公分，還好僅有尾巴遭燒損，已由台電送至新北市動物保護防疫處治療。



根據台電統計，近3年屋外變電所發生外力事故共3案，而且都是黑冠麻鷺造成的鳥害，其中以鳥啄藤類、鳥糞、鳥碰觸為大宗。台電將加強防鳥害措施，包括裝設CD反光板、驅鳥器及閃爍燈光，鋪設碎石子地、減少蚯蚓、蟲等鳥食來源，並在變電所割草後立即清除，避免鳥啄草築巢或鳥啄藤類。



台電表示，後續將確保線路設備安全、避免鳥害停電，也兼顧動物保護。



這次事故造成變電所匯流排線路跳脫，影響新北市蘆洲、新莊及三重部分地區短暫停電，經台電搶修轉供後，於凌晨零時56分全數復電。（編輯：蘇志宗）1070610



