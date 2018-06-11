禁供塑膠吸管 高志明籲為珍奶開一扇窗

環保署「限塑政策」明年起4大公共場所不能提供內用的塑膠吸管，對此，義美總經理高志明11日特地為珠奶請命，呼籲應為珍珠奶茶開一扇窗。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北11日電）環保署「限塑政策」，明年起4大公共場所不能提供內用的塑膠吸管，對此，義美總經理高志明今天特地為珠奶請命，呼籲「限塑政策」不應該是鐵板一塊，應為珍珠奶茶開一扇窗。



環保署今天正式預告限用一次性塑膠吸管的政策草案，明訂自2019年7月起，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管。



萬一想喝珍珠奶茶卻沒帶吸管，環保署官員建議可以用湯匙，引發不少網友熱議。



針對此一議題，高志明今天特地在個人臉書上PO文為珍珠奶茶請命。他表示，環保署積極推動的「限塑政策」，是符合世界潮流的；國人必然會支持。若不推動的話，未來必遭國際環保團體譴責。



但好的政策，若無法讓國人充分了解，才實施；或只執著政策、無任何例外考量，或完全不顧國內外不同國情、民族的飲食文化傳統，則再好的「限塑政策」，也必然遭致強烈民怨；「珍珠奶茶」是台灣極少數在全球「即飲飲料」的消費市場有極高的知名度與極佳的正面好評。



他在文內表示，「珍珠奶茶」不用特殊的「大口徑吸管」，吸食品嚐，若改用湯匙的話，必然會失去其美味的風韻。「限塑政策」不應該是銅牆鐵壁、鐵板一塊，不顧「台灣銘品…珍珠奶茶」、國際知名的美好「台灣杯裝冷飲」絕佳口感。



最後高志明懇請環保署的「限塑政策」能為「台灣銘品…珍珠奶茶」開一扇窗。（編輯：郭萍英）1070611



