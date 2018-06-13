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因應豪大雨恐侵台 農委會24小時收取稻穀

發稿時間：2018/06/13 14:11

最新更新：2018/06/13 14:52

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行政院農業委員會主委林聰賢（中）13日表示，為了預防可能來襲的豪大雨，農委會除了向農民通報，也已啟動應變機制，協調各農會24小時收取農民採收的稻穀。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月13日行政院農業委員會主委林聰賢（中）13日表示，為了預防可能來襲的豪大雨，農委會除了向農民通報，也已啟動應變機制，協調各農會24小時收取農民採收的稻穀。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）根據中央氣象局的預報顯示，台灣各地今晚起，局部地區可能會出現豪大雨侵襲，行政院農業委員會主委林聰賢表示，農委會除向農民通報，也已啟動應變機制，24小時收取採收稻穀。

根據中央氣象局的預報顯示，台灣從今天晚間起，局部地區可能會出現豪雨、強風侵襲，提醒民眾及農漁朋友要及早做好準備。

行政院農業委員會主委林聰賢受訪表示，為了預防可能來襲的豪大雨，農委會除了向農民進行通報，各地農改場及農糧署人員，也已前往轄區進行相關防護措施的技術指導，針對搶收農民，農委會已經啟動應變機制，協調各農會24小時收取農民採收的稻穀。

林聰賢表示，過去台灣農業長期缺乏採後處理，以及國際級的到貨品質管理，未來農委會要完善相關機制，才能協助農民在盛產時，調節供需關係。農民只需保護好自己的農產，農委會則進行相關機制的建立，調節後續準備，面對即將來臨的端午節，農委會也將進行市場調控，鼓勵民眾採購新鮮農特產品。（編輯：李錫璋）1070613

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