屏東佳冬鄉一級淹水警戒 嚴防豪雨

（中央社記者廖禹揚台北14日電）滯留鋒面及西南氣流影響，南部有明顯降雨，經濟部水利署針對屏東縣佳冬鄉、枋寮鄉分別發布一級、二級淹水警戒。為防致災性豪雨，經濟部次長曾文生今天也召開情資研判會議。



目前降雨主要集中在屏東及台東，水利署指出，峰面可能隨時間北抬，東部及中、北部地區也須做好因應防災準備。



情資研判會議中，中央氣象局預報指出，今天凌晨台灣西南方形成熱帶性低氣壓，可能增強為輕度颱風，不排除發布海上、陸上颱風警報，曾文生指示水利署加強與地方政府的戒備。



經濟部水利署副署長王藝峰受訪表示，近兩天雖尚無降大雨，但未來降雨情況視熱帶性低氣壓與西南氣流軸線而定，變動性大，因此水利署已派總工程師以上同仁赴各地方政府確認防汛準備狀況，並將透過水利規劃試驗所自行開發的模擬模式，針對中南部地區防汛熱點進行監測，以提前通知地方政府整備。



南部地區先前水情吃緊，台南地區進入一階限水黃燈，近兩天因午後雷陣雨及零星降雨挹注，水庫及高屏溪流域稍有進帳，但仍不明顯。



今天稍早水利署針對屏東縣林邊鄉發布二級淹水警報，王藝峰說明，主要是因台17線有公路局施工進行，加上降雨才導致積水，目前已解除警戒。



水利署並在上午11時30分針對屏東縣佳冬鄉及枋寮鄉分別發布一級、二級警戒，佳冬鄉羌園村台17線與羌光路交會處、燄塭村、塭豐村、羌園國小、大同村、賴家村、六根村達一級警戒；枋寮鄉內寮村、大庄村、新龍村、人和村、東海村、地利村達二級警戒。



水利署淹水警戒分級，一級警戒部分，代表發布淹水警戒的鄉（鎮、市、區）若持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水；二級警戒部分則代表其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。（編輯：李淑華）1070614