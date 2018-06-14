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芒果產季 台南擬計畫防次級果流入市場

發稿時間：2018/06/14 14:56

最新更新：2018/06/14 15:44

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台南芒果進入產季，台南市政府農業局已擬定芒果收購加工計畫，避免次級果流入市場，並輔導官田區農會及山上區農會設置果乾烘焙機，提供農民烘焙芒果乾服務。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　107年6月14日台南芒果進入產季，台南市政府農業局已擬定芒果收購加工計畫，避免次級果流入市場，並輔導官田區農會及山上區農會設置果乾烘焙機，提供農民烘焙芒果乾服務。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　107年6月14日

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南芒果進入產季，台南市政府農業局已擬定芒果收購加工計畫，避免次級果流入市場，打壞價格。

隨著芒果產期到來，台南坊間隨處可見芒果；市府農業局人員今天指出，台南芒果種植面積7146公頃，主要產區在玉井區、大內區、楠西區、左鎮區及南化區。

台南芒果產量佔全國半數，但今年因久旱不雨，影響產量，產量預估僅及去年5成。

農業局表示，已成立芒果產銷因應小組，掌控產地及市場價格，防止產銷失衡，確保盛收期間價格穩定。農業局也已擬定芒果收購加工計畫，將適時公告收購次級果，避免次級果流入市場，影響價格，初估總收購目標量750公噸至1000噸。

農業局同時輔導官田區農會及山上區農會設置果乾烘焙機，提供農民烘焙芒果乾服務，農民可逕自將切好的果肉送到農會烘焙成果乾，再帶回自行販售，農會只收代烘焙處理費。

台南國際芒果節是台南芒果產季的盛事，今年將於6月23日在走馬瀨農場開跑，一連5個週末，分別在玉井區、南化區、大內區、楠西區及左鎮區，以不同主題登場，讓大家一嚐夏日紅寶石的美味。（編輯：陳清芳）1070614

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