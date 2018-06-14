/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足王炳忠狄鶯M17
>rss

屏東佳冬淹水2小時消退 抽水機發揮功效

發稿時間：2018/06/14 15:16

最新更新：2018/06/14 15:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
屏東縣佳冬鄉台17線羌園段在14日上午10時許一度淹水，屏東縣長潘孟安（左）視察淹水路段，並請正在施工的公路總局第3區養護工程處加強排洪。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年6月14日屏東縣佳冬鄉台17線羌園段在14日上午10時許一度淹水，屏東縣長潘孟安（左）視察淹水路段，並請正在施工的公路總局第3區養護工程處加強排洪。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年6月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）受到熱帶低氣壓及西南氣流影響，屏東縣佳冬鄉台17線羌園段在上午10時許一度淹水，道路因而封閉，屏東縣政府佈建的移動式抽水機發揮功效，2個小時後水完全消退。

屏東縣在上午8時左右開始下雨，10時至11時雨勢強大，佳冬鄉在一個小時內時雨量達44.5毫米，台17線羌園段淹水40至50公分，公路總局在11時30分封閉道路，但在12時10分水完全退去，開放通行。

屏東縣政府水利處長江國豐表示，淹水除了強降雨及海水倒灌外，公路總局在羌園路段進行路面墊高工程的施工，導致路面一邊高一邊低，還沒墊高的路面因較低而積水，縣府立即用已佈建的移動式抽水機抽水，2個小時內將水抽乾。

屏東縣長潘孟安在上午11時前往淹水路段視察，要求公路總局第3區養護工程處等工程單位加強排洪，做好全面防範措施，把豪雨所帶來的影響與災害降到最低，並要求盡速完工，以因應汛期。

經濟部水利署在上午11時許，發布佳冬鄉為一級淹水警戒。屏東縣府表示，與水利署、第七河川局及各鄉鎮公所已在易淹水鄉鎮佈建移動式抽水機121部，其中林邊溪沿線佈設87部。（編輯：陳政偉/黃瑞弘）1070614

屏東縣佳冬鄉台17線羌園段在14日上午10時許一度淹水，屏東縣長潘孟安（前排右2）視察淹水路段。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年6月14日屏東縣佳冬鄉台17線羌園段在14日上午10時許一度淹水，屏東縣長潘孟安（前排右2）視察淹水路段。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年6月14日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他生活新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP