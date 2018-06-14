屏東佳冬淹水2小時消退 抽水機發揮功效

屏東縣佳冬鄉台17線羌園段在14日上午10時許一度淹水，屏東縣長潘孟安（左）視察淹水路段，並請正在施工的公路總局第3區養護工程處加強排洪。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年6月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）受到熱帶低氣壓及西南氣流影響，屏東縣佳冬鄉台17線羌園段在上午10時許一度淹水，道路因而封閉，屏東縣政府佈建的移動式抽水機發揮功效，2個小時後水完全消退。



屏東縣在上午8時左右開始下雨，10時至11時雨勢強大，佳冬鄉在一個小時內時雨量達44.5毫米，台17線羌園段淹水40至50公分，公路總局在11時30分封閉道路，但在12時10分水完全退去，開放通行。



屏東縣政府水利處長江國豐表示，淹水除了強降雨及海水倒灌外，公路總局在羌園路段進行路面墊高工程的施工，導致路面一邊高一邊低，還沒墊高的路面因較低而積水，縣府立即用已佈建的移動式抽水機抽水，2個小時內將水抽乾。



屏東縣長潘孟安在上午11時前往淹水路段視察，要求公路總局第3區養護工程處等工程單位加強排洪，做好全面防範措施，把豪雨所帶來的影響與災害降到最低，並要求盡速完工，以因應汛期。



經濟部水利署在上午11時許，發布佳冬鄉為一級淹水警戒。屏東縣府表示，與水利署、第七河川局及各鄉鎮公所已在易淹水鄉鎮佈建移動式抽水機121部，其中林邊溪沿線佈設87部。（編輯：陳政偉/黃瑞弘）1070614



