豪雨挹注南部三水庫 台南限水可望解除

（中央社記者郭幸宜15日台北電）熱帶性低氣壓帶來豪雨，為南部帶來豐沛水量，水利署估計，曾文水庫、南化水庫與烏山頭水庫約1050萬噸水量進帳，約可支應11天用水，台南第一階段限水可望暫緩。



熱帶性低壓與外圍環流為南部地區帶來豐沛雨量，經濟部水利署副署長王藝峰表示，從13日到今天早上7時止，這波豪雨為南部帶來豐沛雨量，讓供應台南地區用水的曾文水庫、南化水庫與烏山頭水庫有1050萬噸水流量進帳。



根據水利署估計，這波豪雨使曾文與烏山頭水庫入流量約600萬噸，南化水庫入流量估計也有450萬噸，另外，北部的石門水庫入流量也有100萬噸。



王藝峰表示，這波降雨讓高雄、台南旱象得以舒解，至於台南的第一階段限水是否可以解除，還要等下週開會評估才能決定。（編輯：楊凱翔）1070615





中央氣象局15日觀測，受熱帶性低氣壓影響，屏東多處已出現豪雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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