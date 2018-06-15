/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世界盃世足石門水庫鄭問
>rss

穆斯林齋戒月結束 北市17日辦嘉年華

發稿時間：2018/06/15 15:54

最新更新：2018/06/15 16:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
近一個月的伊斯蘭教齋戒月結束，許多穆斯林15日不畏雨勢，齊聚台北清真寺參加開齋節會禮，慶祝開齋並虔誠禮拜。（台北市觀光傳播局提供）中央社記者陳妍君傳真　107年6月15日近一個月的伊斯蘭教齋戒月結束，許多穆斯林15日不畏雨勢，齊聚台北清真寺參加開齋節會禮，慶祝開齋並虔誠禮拜。（台北市觀光傳播局提供）中央社記者陳妍君傳真　107年6月15日

（中央社記者陳妍君台北15日電）近一個月的伊斯蘭教齋戒月結束，數千名穆斯林今天齊聚台北清真寺與台北車站前的台北行旅廣場，舉行開齋節會禮，北市府17日也將舉辦「穆斯林嘉年華」，邀請穆斯林朋友同樂。

上午6時，台北行旅廣場就聚集大批印尼穆斯林參與開齋節會禮，台北市副市長陳景峻也到場致意。

陳景峻說，由衷感謝所有為台灣、為台北這些家庭付出的穆斯林朋友。近年來台北市政府積極提倡穆斯林友善環境，包括設置更多朝拜空間及餐廳認證，並針對穆斯林喜歡的旅遊型態包裝旅遊行程，希望大家更喜歡台北，把台北當成第二個家。

駐台北印尼經濟貿易代表處代表羅伯特（Robert James Bintaryo）表示，感謝台北市政府協助舉辦開齋會禮，讓穆斯林在台灣也能慶祝開齋，勉勵大家一起愛護台灣，把這裡當成第二個家鄉守護。

台北清真寺上午也舉行開齋節會禮，由教長趙錫麟舉行專題演講，台北市政府觀光傳播局也準備清真點心，供現場穆斯林享用。

台北市政府副祕書長陳志銘也出席清真寺活動，祝賀穆斯林開齋節快樂，並邀請民眾參加17日於大安森林公園登場的「台北開齋節暨穆斯林嘉年華」。

觀傳局已連續3年舉辦開齋節暨穆斯林嘉年華，每年都吸引眾多穆斯林參加；今年除了邀請擁有「印尼五月天」之稱的樂團Ungu主唱巴夏（Pasha）來台演唱，現場還有清真市集、伊斯蘭文化體驗和摸彩活動。

陳志銘說，期待透過開齋活動，讓在台北工作的穆斯林有回家的感覺，並且讓更多市民了解穆斯林文化。（編輯：梁君棣）1070615

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他生活新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP