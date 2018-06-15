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台北人力銀行23日徵才 平均薪資近6年最高

發稿時間：2018/06/15 19:47

最新更新：2018/06/15 19:47

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（中央社記者陳妍君台北15日電）台北市就業服務處「台北人力銀行」23日將舉辦大型就業博覽會，徵才企業4成是上市櫃公司，提供近2100個工作機會，平均薪資為新台幣3萬8313元，創下近6年同期最高紀錄。

畢業季臨近，又有一批社會新鮮人即將投入職場，這場「台北人力銀行薪鮮話」就業博覽會將於23日上午10時30分到下午4時在市政大樓1樓中庭登場，有意求職的民眾可身著正式服裝，前來現場直接面試。

就業服務處表示，博覽會精選46家企業，電子資通及一般服務業各占5成左右，徵才企業包含緯創軟體、神腦國際、祥茂光電、研揚科技、艾肯娛樂、迪卡儂、瑞興商銀、台新金控、台灣高鐵、凱撒飯店連鎖及微風集團，提供363種職類工作。

就服處指出，這次徵才以電腦程式設計、諮詢及相關服務業起薪最高，達新台幣3萬9625元；餐飲業3萬5647元，建築工程業3萬4000元。其中，電子零組件製造業起薪3萬3106元，較去年起薪增加1392元。

就服處表示，這次徵才釋出職缺以客服門市類最多，占16.53%；其次是資訊軟體系統類，占11.85%。

其中，資訊軟體系統類工作平均薪資最高，達7萬3692元；其次是業務貿易銷售類工作，達5萬2000元，廣告公關設計類平均薪資5萬1667元，醫療美容保健類平均薪資5萬1333元。

就服處指出，徵才企業中，緯創軟體的Java開發工程師、.NET開發工程師月薪最高，達10萬元；拓連科技的軟體工程師、3D美術設計師、業務經理等職缺月薪達8萬元；福餐聯餐飲公司徵求網路企劃主管，月薪也達6萬5000元。（編輯：梁君棣）1070615

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