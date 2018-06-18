印尼著名樂團主唱訪101 熊讚當地陪

印尼情歌王子帕夏（Pasha UNGU）（左）18日帶著家人走訪台北101大樓，台北市吉祥物熊讚化身地陪，並為17日過生日的帕夏女兒（左2）送上蛋糕慶祝。（台北市觀光傳播局提供）中央社記者陳妍君傳真 107年6月18日

（中央社記者陳妍君台北18日電）台北開齋節暨穆斯林嘉年華昨天落幕，應邀來台的印尼著名樂團Ungu主唱帕夏（Pasha）除在嘉年華上獻唱，今走訪台北101，由北市吉祥物熊讚當地陪，並為Pasha女兒送上生日蛋糕。



台北市政府觀光傳播局指出，帕夏昨天在嘉年華上賣力演唱，台下觀眾也熱情回應，讓他留下深刻印象，「很感動能為這麼多在外地打拚的同胞唱歌，一起度過這個最重要的節日」。



觀傳局長陳思宇表示，到訪台北市的穆斯林旅客最多來自馬來西亞和印尼；交通部觀光局統計，去年造訪台灣的馬來西亞旅客達52萬8019人次，印尼旅客則為18萬9631人次。面對穆斯林觀光市場潛力，觀傳局持續邀請當地名人來台，希望藉此推動台北的友善觀光。



帕夏一家造訪101時，熊讚也現身充當地陪，一起從89樓俯瞰台北市；因為昨天是帕夏女兒的生日，熊讚送上熊讚娃娃與蛋糕，祝她生日快樂。



帕夏表示，台北開齋節及穆斯林嘉年華展現尊重與開放的態度，讓他和家人充分感受到台北市的用心；明天回國後，會與粉絲、朋友分享對台北的美好印象。（編輯：李亨山）1070618