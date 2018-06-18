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澎湖機場返台湧人潮 軍機啟動疏運

發稿時間：2018/06/18 21:19

最新更新：2018/06/18 21:43

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端午連假最後一天，澎湖機場18日湧現大批旅客候補等待返台，澎湖縣府除緊急協調包機助疏運，空軍馬公基地晚間也出動2架次運輸機協助載送民眾，於機場櫃台開放候補旅客登記搭乘。中央社　107年6月18日端午連假最後一天，澎湖機場18日湧現大批旅客候補等待返台，澎湖縣府除緊急協調包機助疏運，空軍馬公基地晚間也出動2架次運輸機協助載送民眾，於機場櫃台開放候補旅客登記搭乘。中央社　107年6月18日

（中央社澎湖縣18日電）端午節連假結束，澎湖因海上交通停航，機場等待返台的候補旅客暴增，除增加各航空包機往返10架次外，今晚再度啟動軍機C130來疏運140位候補旅客返台。

澎湖縣政府旅遊處表示，空軍馬公基地目前在受理候補旅客的登記作業，2架C130運輸機，預計晚間8時30分由高雄起飛，來載運澎湖機場候補旅客返高雄。

澎湖機場今天因海上交通停航，有超過5000位旅客湧向澎湖機場候補，擠爆機場大廳，其中以高雄線的旅客最多，除了原先訂位的正常班機與加班機的旅客外，縣府緊急協調遠東、立榮和華信等航空公司，加飛台北、台中和高雄往返航班來疏運。

由於還有數百位在候補中，空軍也在晚間啟動C130軍機來疏運，預計2架次在晚間8時30分由高雄起飛，空軍馬公基地目前在受理旅客登記中，可望在半夜疏運140位旅客返高。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070618

端午連假結束，受天候影響，澎湖機場18日湧現大批候補旅客，澎湖縣府除緊急協調包機助疏運，晚間並啟動軍機協助載運民眾返台。圖為候補民眾登記搭乘軍機。中央社 107年6月18日端午連假結束，受天候影響，澎湖機場18日湧現大批候補旅客，澎湖縣府除緊急協調包機助疏運，晚間並啟動軍機協助載運民眾返台。圖為候補民眾登記搭乘軍機。中央社 107年6月18日
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