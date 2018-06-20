南投國姓柑林河護岸崩塌 7戶撤離

鋒面帶來連日降雨，20日早上南投縣國姓鄉柑林河段護岸上半部邊坡崩塌約50公尺，經濟部水利署第三河川局已設置阻隔設施，並以帆布護蓋崩塌裸露點，避免災情擴大，待退水後進行護岸基礎檢測。（水利署提供）中央社記者廖禹揚傳真 107年6月20日

（中央社記者廖禹揚台北20日電）經濟部水利署今天表示，上午接獲資訊，南投縣國姓鄉柑林河段護岸上半部邊坡崩塌約50公尺，影響鄰近7戶住家，目前已通知南投縣政府進行撤離，所幸並無傷亡。



鋒面帶來連日降雨，南投縣上午傳出災情，國姓鄉柑林河段護岸上半部邊坡因大雨崩塌約50公尺，水利署副署長王藝峰說明，邊坡崩塌應該是由於連日下雨，造成土層含水量過高，加上上午開始的短時間強降雨，造成滑動所致。



王藝峰表示，第三河川局已協助設置阻隔設施，避免人員靠近，並通知南投縣政府進行撤離安置計畫。目前護岸上半部已先以帆布護蓋崩塌裸露點，避免災情擴大，後續退水後將檢測護岸基礎是否損壞，並提報相關改善計畫。



除南投縣外，王藝峰表示，這波降雨災情多屬道路積水，台南、屏東地區較多積淹水情形，已協調縣市政府進行封路，避免人車危害，並在短時間強降雨結束後，盡速利用鄰近抽水機排除積水狀況。



連日降雨除零星災情，也為水庫帶來豐沛進帳，至上午7時為止，水情較緊澀的曾文、烏山頭及南化水庫預估總降雨效益達1億1800萬噸，全台水庫預估進帳達2.1億噸。（編輯：蘇志宗）1070620





水利署20日表示，上午接獲資訊，南投縣國姓鄉柑林河段護岸上半部邊坡崩塌約50公尺，影響鄰近7戶住家，目前已通知南投縣政府進行撤離，所幸並無傷亡。（水利署提供）