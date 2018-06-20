北市區里夏月節電競賽 總獎金逾1000萬元

台北市政府環保局20日宣布「區里夏月節電競賽」將於7月開跑，北市環保局副局長蔡玲儀（右3）、信義區安康里長萬宇恆（右2）、中正區三愛里長陳仁志（左3）等人宣布競賽啟動。中央社記者陳妍君攝 107年6月20日

（中央社記者陳妍君台北20日電）台北市政府環保局今天宣布「區里夏月節電競賽」將於7月開跑，將統計7到9月各里節電成效，節電量、節電率最高及積極推廣節電措施的前幾個里可獲頒獎金，總獎金達1008萬元。



環保局氣候變遷管理科科長郭國鑫指出，因為去年只評比節電量，對里民較多的行政里來說，較具優勢。今年增加節電率評比，讓里民較少的里也能在節電成效上一較高下；總獎金也從新台幣770萬元，增加到1008萬元。



郭國鑫說，「節電典範獎」和「節電熊讚獎」以里為單位，評比7到9月各行政區節電量與節電率最高的前兩個里，每月的第1、2名分別可獲5萬和3萬元獎勵。



至於「節電推廣獎」由里長參賽，評比7到9月節電率、節電量及「民眾參與宣導活動人次」，前30名可獲3萬元獎勵；「節電好幫手獎」由社區總幹事、環教志工參賽，評比他們「輔導家戶節電戶數」和「擔任講師授課次數」，前50名可獲3萬元獎勵。



去年舉辦節電競賽，由松山區民有里、中正區三愛里和信義區安康里等里勝出，民有里、中正區7月加9月節電量分別達65.9萬度、43萬度，安康里7月節電量也高達38.9萬度。



三愛里里長陳仁志說，三愛里除了積極宣導夏月節電，公共區域和里辦公室也全面換裝LED燈；為了人車動線安全，馬路上還裝設太陽能地面燈，以節省用電。



郭國鑫指出，去年7到9月節電競賽期間，較民國105年同期節省約6400萬度電，成效良好；民眾可上節電競賽網站http://saving-electricity.taitop.com.tw查詢相關表格，或電洽承辦單位彭小姐（02）27064505轉804，詢問活動細節。（編輯：李亨山）1070620