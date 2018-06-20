台南推英語閱讀季 豬小妹故事屋搶手

台南市政府第二官方語言專案辦公室將在7月舉辦英語閱讀季活動，代理市長李孟諺20日為活動宣傳。（台南市政府二官辦提供）中央社記者楊思瑞傳真 107年6月20日

（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府第二官方語言專案辦公室（簡稱二官辦）將在7月舉辦英語閱讀季活動，部分內容尚未公開，傳出子活動「粉紅豬小妹故事屋」有超過3000人報名，今天趕快公告活動內容。



台南市二官辦副主任田玲瑚受訪時表示，自從對外宣布今年的英語閱讀季由「粉紅豬小妹」（Peppa Pig佩佩豬）、及擁百萬網頁粉絲的阿滴、滴妹，擔任活動代言人及推廣大使之後，民眾洽詢電話不斷。因相關活動訊息還未正式公布，線上報名系統已湧入大量報名者，讓承辦感到困惑。



田玲瑚表示，打聽之後發現，是神通廣大的媽媽們為了幫孩子安排暑期活動，自行透過搜尋網站找到線上報名系統，並透過通訊軟體群組瘋傳，至今已有超過3000人報名。



她說，英語閱讀季將自7月起陸續推出40場英語故事饗宴「粉紅豬小妹故事屋」，邀請國內外專業講師用英語說故事。另外，還有針對家長設計的「名人親子英語講座」共8場，由知名親子英語專家分享如何教孩子學英文。7月28日還安排阿滴親自開講的「新世代英語講座」，限定2場。



田玲瑚表示，活動中的「英語教育戲劇表演」，安排來自美國的劇團帶來4場全英語舞台劇「榮耀埃及：女王的誕生」。台南市民可免費參加，不用出國就能欣賞微型百老匯專業英語劇團演出。



田玲瑚指出，7月的粉紅豬小妹故事屋場次已經全部額滿，8月的場次將於6月28日開放報名。二官辦已印製7萬多本閱讀護照，將發送給台南市國小學生，介紹今年英語閱讀季各項英語學習資源。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070620