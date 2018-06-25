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漫長暑假免驚 高雄餐食券助弱勢兒少

發稿時間：2018/06/25 17:05

最新更新：2018/06/25 17:20

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暑假即將展開，高雄市社會局25日開始發放弱勢家庭兒少暑期餐食兌換券，預計將有2000名國中、小學生受惠。（高雄市社會局提供）中央社記者陳朝福傳真　107年6月25日暑假即將展開，高雄市社會局25日開始發放弱勢家庭兒少暑期餐食兌換券，預計將有2000名國中、小學生受惠。（高雄市社會局提供）中央社記者陳朝福傳真　107年6月25日

（中央社記者陳朝福高雄25日電）隔代教養的小哲（化名）由祖母照顧，祖母於過世前交代同居人阿旺要好好照顧小哲，高雄市社會局提供餐食兌換券，在漫長暑假免於無營養午餐的煩惱。

高雄市社會局社工今天說，漫長暑假到來，開始發放弱勢家庭兒少餐食兌換券，預計有2000名國中、小學生受惠。

受惠的小哲於出生後母親就因案入獄，由祖母協助照顧，祖母在過世前曾交代阿旺要照顧小哲，無血緣關係的阿旺信守承諾，但阿旺的經濟狀況也只依靠務農及臨時工作的收入，弱勢兒少餐食兌換券讓他如釋重負，應允會將小哲照顧至長大成人。

高雄市社會局民國98年起結合民間企業及善心人士捐款，並運用公益彩券盈餘基金提供弱勢家庭兒少寒暑假餐食兌換券，兒少可就近至住家附近連鎖超商和連鎖便當店等856家兌換據點，兌換新台幣77元至80元等值餐食。

社工表示，兒少餐食兌換券可提供的餐食從便當主食到飯糰、麵包、牛奶等，讓兒少有多元營養餐食的選擇，但禁止兌換菸酒類商品、碳酸類飲料、零食及冰品等。

高雄市社會局長姚雨靜提醒，民眾如果遭逢危難或在照顧子女生活上有困難，可就近向社會局及社會福利服務中心尋求協助。（編輯：李亨山）1070625

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