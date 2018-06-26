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租賃專法27日上路 保障300萬租屋族

發稿時間：2018/06/26 16:43

最新更新：2018/06/26 16:55

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為落實總統蔡英文保障安居樂業的施政目標，內政部105年推動草擬租賃條例，去年12月27日通過，27日正式上路。（中央社檔案照片）為落實總統蔡英文保障安居樂業的施政目標，內政部105年推動草擬租賃條例，去年12月27日通過，27日正式上路。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北26日電）租賃住宅市場發展及管理條例明天上路。內政部次長花敬群今天說，這是租屋體系進入專業化、產業化重要的一步，全面納管相關契約行為，保障近300萬租屋族，也讓房東出租放心。

為落實總統蔡英文保障安居樂業的施政目標，內政部105年推動草擬租賃條例，去年12月27日通過，明天正式上路。內政部也制定12項子法，希望讓房東出租放心，房客承租安心，產業經營用心，保障近300萬租屋族居住權益。

花敬群下午召開記者會說明租賃條例重點，他說，居住問題是台灣複雜且重要的課題，租賃專法上路，是非常重要的開始，是讓租屋體系進入專業化、產業化重要的一步。

花敬群說，現階段台灣約有26萬青年學生以租屋作為主要居住消費模式，租屋族約有300萬，另外，有超過100萬的房子有房東經營，很多房東年紀大了，專業管理能力不足，當房東當得很辛苦，「讓租房子這件事變成正常、安定的居住消費選擇」，是這部法令的核心精神。

首先，租賃專法希望強化租賃權利義務關係，花敬群說，就是把遊戲規則講清楚，過去的法律未必完善，政府也沒有監督，市場上容易有糾紛。

花敬群舉例，有些房東電費訂得很高，未來在租賃定型化契約的應記載、不應記載事項會有管制，只要超過台電所訂的夏季最高電費，「就算寫在契約裡也不算數」，房客可要求只付台電的標準電價，而不是讓房東也能賣電。

花敬群說，租屋押金規定兩個月，不能多收。若遇房客延遲繳租或惡意不繳，原本規定是先扣兩個月押金，至少延遲4個月後，房東才能提出不續租；修法後，兩個月沒有繳租，房東就可以解除契約，降低房東潛在損害。

內政部指出，將陸續發布「住宅租賃契約」、「住宅包租契約」、「住宅轉租契約」、「委託管理契約」等4項契約，將與租賃住宅相關契約行為全面納管，讓國人簽約時有所依循。

此外，他強調，房東願意參加包租代管平台是制度順利推動的關鍵因素，因此也提出許多租稅誘因。個人房東委託租賃住宅服務業經營的契約時間達一年以上者，享有每屋每月最高6000元租金所得稅免稅，及月租金6000元至2萬元部分必要損耗費用53%的扣除額，例如，實收月租金2萬元月，申報所得稅時的租金收入僅6580元。

花敬群說，參與包租代管的房東也享有房屋稅、地價稅優惠，呼籲各地方政府訂定自治條例時，能給願意參加的房東更好的租稅誘因。這樣一來，他相信房東有充分理由會來參加，租賃市場也會越來越健康、成熟。

內政部說，租賃條例實施後，讓租賃契約有規範、糾紛處理有管道、租屋管理有專業，更希望藉此引導全國180萬戶租屋及低度用電住宅，導入包租代管服務制度，若有45萬戶住宅（潛在市場的1/4戶數）委託租賃住宅服務業經營管理，估計約可帶來9000個工作機會，也能進一步帶動國內GDP成長約920億元。（編輯：楊凱翔）1070626

延伸閱讀》租賃新法上路 花敬群：至少3家日商欲進軍台灣

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