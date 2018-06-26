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屏東推8條友善旅遊線 鼓勵身障及長者出遊

發稿時間：2018/06/26 16:52

最新更新：2018/06/26 17:23

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）為了鼓勵身障及長者出遊，屏東縣政府結合友善餐廳及旅遊復康巴士，規劃8條「食在遊趣」輕旅遊路線；同時在7月、8月推出「銀夏246」免費旅遊復巴方案，並提供手搖三輪車。

為了宣導友善輕旅遊路線計畫，社會處特別邀請患有「脊髓型肌肉萎縮症」小6生趙致翊全家人率先體驗旅遊路線，並擔任拍攝短片的主角為旅遊宣導。

趙爸爸在今天縣府舉辦的宣傳記者會中分享經驗，他表示，以往在訂車、訂房及餐廳上，要找到適合全家旅遊地不容易，自從縣府推出相關便民措施後，全家人首次搭乘旅遊復康巴士到吾拉魯茲部落一日遊，開心走訪萬金教堂、185林蔭大道等景點，並體驗騎乘手搖車以及咖啡烘焙DIY活動，小孩及爺爺、奶奶都玩得很高興。

縣長潘孟安表示，縣府彙整友善餐廳資訊近300家，今年更擴大蒐集友善旅遊資訊，規劃8條「食在遊趣」遊程，包含包括吾拉魯滋部落、涼山遊憩區、霧台谷川大橋、竹田驛園、大鵬灣、國立海洋生物博物館、高山巖及鵝鑾鼻公園等。

縣府社會處表示，縣府7、8月還推出「銀夏246」專案，提供18天的免費復康巴士服務，必須周一至周四間叫車，並符合4人以上同行、其中一名身障者年滿65歲以上，18天被預約滿後，收費仍以一般的每公里新台幣5元計算。

另外，縣府添購了手搖三輪車，目前在大鵬灣及吾拉魯滋部落各放置5輛，供身障者或年滿65歲以上長者免費使用，8月在竹田驛站及六堆文化園區也會設置。（編輯：李亨山）1070626

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