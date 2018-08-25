蘭花育種推手 游生全盼藉花博推廣花卉

蘭花育種推手游生全運用理工背景投入蘭花培育，打造溫室農場工法，至今已培育超過萬種蘭花，他希望透過2018台中世界花卉博覽會推廣台中優質花卉。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年8月25日

（中央社記者趙麗妍台中25日電）游生全運用理工背景投入蘭花育種，打造溫室農場工法，至今已培育超過萬種蘭花，他希望透過2018台中世界花卉博覽會，推廣台中優質花卉，使國人應用花卉於日常，落實生活美學。



游生全大學畢業後，先在學校教書，他非農業科系畢業，但因為喜歡蘭花，後來他運用理工背景投入蘭花育種，因此開啟蘭花育種溫室農場契機。



游生全早期栽種「嘉得利亞蘭」聞名全台，因受限於花期（每年1至2月份）固定，無法進行花期調節，故改學習栽種蝴蝶蘭，他育種出的蘭花更曾獲得美國蘭藝協會最高榮譽獎、台灣國際蘭展組合盆花總冠軍及台北國際花博室內花卉競賽銀牌獎的榮譽。



平時，游生全與太太透過花卉園藝設計展覽、花藝課程學習，來培養花藝設計美感，更開設園藝公司，提供消費者客製化的花藝商品，有多種花材供客戶選擇，透過創意的巧思與園藝美感提升園區花卉產品的附加價值。



游生全表示，台中地區氣候溫和、人情味濃厚，期許透過台中花博，吸引更多人潮至台中賞花及觀光，並推廣花卉普遍、多元的應用於日常居家生活中，提升台中市生活美學與環境品質，也盼藉此改變國人的用花文化，推廣台中花卉產業及帶動花卉消費、擴大花卉需求。（編輯：李亨山）1070825