豪雨農損逾5億 政院：蔬果價格維持穩定

8月23日起的暴雨造成中南部農業災情，行政院農業委員會27日召開記者會公布最新災損統計，農委會副主委陳吉仲（右2）出席說明。中央社記者吳欣紜攝 107年8月27日

（中央社記者呂欣憓台北27日電）豪雨襲擊南台灣，行政院今天舉行穩定物價小組工作會議，粗估農損逾5億元，並做出四點決議穩定物價。農委會說，豬隻、漁產和蔬果受損占全國供應量比例不高，價格可維持穩定。



因應823熱帶性低氣壓造成的豪雨，行政院今天由行政院副院長施俊吉召開穩定物價小組工作會議，行政院副發言人丁允恭會後轉述會中做成的四點結論。



丁允恭說，第一，8月23日熱帶低壓帶來豪雨，中南部地區積水成災，農損粗估超過5億元，後續相關部會應秉持「從優、從寬、從簡、從速」原則辦理救助，並協助農民完成災後復耕復養。



第二，除部分蔬菜產生受損外，夏季高冷地區的甘藍、宜蘭的青蔥及桃園、彰化等主要蔬菜產區幾乎無受損，評估蔬菜應可正常供應，仍請農委會密切注意市場狀況及災情發展。



第三，目前農民團體大型冷藏庫存蔬菜中，根莖類約有3430公噸、蔬菜類4390公噸，花果類80公噸，共計有7900公噸，如遇價格波動，請農委會督導農民團體適時調節，以供應市場充分無虞。



第四，後續請國發會協調農委會等相關部會，務必依「行政院穩定物價標準作業」流程運作，適時對外說明。



農委會副主委陳吉仲表示，農損統計5億8000萬元，集中在養殖業和畜產，漁產占3億1000萬元，畜產1億8000多萬元，農糧8000多萬元，損失85%集中在嘉義和台南，而蔬菜水果受損量占全國總供應量不到0.1%，蔬菜水果供應維持穩定。



陳吉仲說，畜產和水產損失比較嚴重，不過，損失量占全國供應量也是微乎其微，以豬隻為例，每天毛豬成交量是2萬3000多頭，這次豬頭數死亡9000多頭，不到一天供應量一半，加上中央畜產會有相關庫存，而中元節這個需求最強勁的節日過了，豬價會穩定下來。



在漁產部分，陳吉仲指出，虱目魚、吳郭魚等較受影響，但損失量占全國產量不到3%，將適時釋出未受災養殖及冷凍魚協調。（編輯：郭萍英）1070827