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榮成：這幾年收購國內廢紙 不減反增

發稿時間：2018/08/30 21:10

最新更新：2018/08/30 21:10

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（中央社記者韋樞台北30日電）媒體報導台灣淪為世界垃圾場，提及榮成紙業大量進口國外廢紙並堆放在廠區外。榮成指出，這幾年並未少收國內廢紙，反而還增加，且買進國外廢紙只買分選過的回收紙。

蘋果日報報導台灣淪為世界垃圾場，今年台灣前7月廢紙進口量年增41.9%，超過2014年到2016年任何一年全年的量，內文還提及榮成大量進口國外廢紙並堆放在廠區外。

榮成表示，購買國外進口回收紙均是經過分選後的回收紙箱回收紙，從不使用未經分選的國外進口回收紙，這也正是中國大陸2018年開始禁止納入的國外進口回收紙品項。

榮成指出，榮成收購國內廢紙量不減反增。2017年榮成國內回收紙使用量51.7萬公噸，較2016年49.8萬公噸增加1.9萬公噸；2018上半年國內回收紙使用量25.9萬噸較2017上半年25.1萬噸增加0.8萬公噸。

國外進口回收紙部分，榮成指出，2017年榮成國外進口回收紙使用量18萬公噸，較2016年12.8萬公噸增加5.2萬公噸；2018上半年國外進口回收紙使用量8.3萬公噸較2017上半年7.5萬公噸增加0.8萬公噸。

國外進口回收紙使用量增加主要是彰化二林廠於2016年完成新台幣43億元的鮭魚返鄉投資計畫後，二林廠因年產能由2015年40萬公噸擴增至2016年65萬公噸所致。(編輯：陳永昌)1070830

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